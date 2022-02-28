Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ

Но потом выяснилось, что на технике присутствуют также другие буквы и знаки – V, треугольник (дельта), круг. Тогда некоторые пользователи высказались, что это своего рода особая маркировка, по которой бойцы узнают сведения об экипаже, типе боевой техники. Некоторые и вовсе сказали, что краска светится в темноте, чтобы военные сверху не ударили по своим же.