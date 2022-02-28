Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ

Posted 28 февраля 2022, 20:24
Published 28 февраля 2022, 20:24
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Танки, БТР, БМП и другие боевые машины имеют особую маркировку. Что же означают опознавательные знаки ВС РФ на военной технике?
Еще до начала спецоперации 24 февраля 2022 года в Сеть проникли снимки российской военной техники, расположенной близ границ Украины. Боевые машины имеют нарисованную белой краской букву Z на борту. Это заинтересовало пользователей, многие задались вопросом: «Для чего российские военные метят свои боевые машины?». Версии высказывались разные.
Многие предположили, что это отсылка к таким словам, как «Зеленский», «запад», «Зет» (последняя буква английского алфавита – как символ окончательного этапа в освобождении Донбасса). Многие СМИ называют вышеуказанную спецоперацию «операция Z», делая акцент на слове «запад».
Но потом выяснилось, что на технике присутствуют также другие буквы и знаки – V, треугольник (дельта), круг. Тогда некоторые пользователи высказались, что это своего рода особая маркировка, по которой бойцы узнают сведения об экипаже, типе боевой техники. Некоторые и вовсе сказали, что краска светится в темноте, чтобы военные сверху не ударили по своим же.
Резонансная тема проникла и в СМИ. Журналисты привлекли экспертов к интересующему многих вопросу.
«Недавние военные учения России и Беларуси «Союзная решимость - 2022» проходили по определенному сценарию, в котором играли две армии. Одна из них нападала на вымышленную республику Полесье, вторая выступала в защите. Скорее всего, знак Z означает «западные», - предположил полковник в отставке Виктор Баранец.
Порядковые числа на бортах спецтехники – не новость, поясняют эксперты. Но вот что означают знаки и буквы?
Полковник запаса Владимир Попов отметил, что в ходе военной кампании в Чечне опознавательные знаки на технике практически всегда закрашивались, чтобы боевики не могли мстить экипажу «оккупантов».
Эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев:
«Нанесение эмблем на военной технике предусмотрено лишь для участия в парадах. Но никак не для боевых действий, где маскировка имеет большое значение. Буква Z, которую сейчас разглядели на российской технике, отношения к ним не имеет – это лишь временный опознавательный знак, для служебного пользования. Искать в нем какой-то особый потайной смысл не имеет значения, это лишь знак идентификации».
В последние дни СМИ и телеграм-каналы активно пишут про появившиеся на дорогах украинских городов метки и знаки. В Сети есть даже фото этих меток. Как правило, это крестик, взятый в круг. Нарисованы знаки наспех белой или красной краской, их можно встретить непосредственно на трассах, на обочинах, на зданиях.
Как сообщили паблики официальных правоохранительных органов Украины, метки наносят для ориентирования российских военных. По разным версиям, делается это, чтобы облегчить наступление в ночное время, а также чтобы осуществить наведение ракетных установок. Данные символы уже прозвали «вражеские метки».
При этом представители дорожной полиции просят всех автовладельцев и пешеходов при обнаружении таких знаков присыпать их землей или уничтожать любым другим доступным способом. Также очевидцев просят сообщать о находках по телефону 102.
Как правило, военные различаются по признаку рода и вида войск, в которых несут службу. Каждый вид войск имеет свое обмундирование и отличительные знаки – эмблемы, погоны, нашивки и пр.
На принадлежность к родам войск указывают эмблемы круглой формы. На них изображен герб РФ на цветном фоне. Цвет фона в зависимости от рода войск меняется. Так, войска Военно-морского флота (ВМФ) – это эмблема с гербом на черном фоне, ракетные войска – на синем, воздушно-десантные войска – на голубом, сухопутные войска – на красном, космические войска – на темно-синем.
Функциональное предназначение военнослужащего (то есть его принадлежность к тем или иным родам войск) можно определить по петличным знакам различия или так называемым петлицам. Они располагаются на воротнике военной формы служащего и различаются по случаям выхода – повседневные и парадные. У офицеров и рядовых разные виды петлиц.
Также принадлежность бойца к тому или иному роду войск можно определить по шевронам, которые носят на левом рукаве. А вот кокарды, которые украшают военные головные уборы, являются едиными для всех родов войск. Различаются они только у парадной и повседневной форм: для торжественных случаев надевается убор с кокардой золотистого цвета, для повседневных случаев – обычного оливкового цвета.
В 2020 году на Украине провели так называемый ребрендинг своей армейской символики, пытаясь тем самым окончательно уйти от наследия советской эпохи и отойти от схожести с формой армии Российской Федерации, так как в случае полномасштабных военных действий может возникнуть путаница.
На погонах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь нет звезд. Вместо них теперь красуются ромбовидные значки с гербом внутри. Каждый вид украинских войск обновил эмблему. Так, у танкистов – это золотая перчатка с булавой. Десантно-штурмовые войска получили в виде эмблемы окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч. Радиотехнические войска можно узнать по эмблеме скрещенных молний. Силы спецопераций теперь можно узнать по символу готового к броску волка в дубовом венке.
Головные уборы украинских военных тоже изменились. Прежде всего – по цвету. Так, береты десантников стали бордовыми, танкистов – черными, морских пехотинцев – бирюзовыми, сухопутных войск – оливково-зелеными, ракетных войск и артиллерии – красными. Также изменился и дизайн кокард. В отличие от российской военной формы у украинцев кокарды отличаются по родам войск.
Опознавательные знаки – это оригинальные, характерные знаки, которые наносятся на военную форму и технику для того, чтобы по ним можно было отличить, к армии какой страны относится той или иной боец или боевая машина, а также к какому роду войск, военной части и пр.
Для идентификации боевой техники, определения ее принадлежности к тому или иному виду войск существуют пояснительные знаки в виде цифр и букв латинского алфавита. Как правило, это начальные буквы слов, обозначающих тот или иной род войск (пехота, ракетные войска, танковые войска и пр.). У армии каждой страны существует свой порядок нанесения опознавательных знаков на боевые машины, а также определенное место, где должны стоять метки.
Такова военная этика, которой придерживается каждый участник боевых действий. Техника без опознавательных знаков, как правило, вводит смятение и недоумение в рядах как военных, так и гражданских лиц.