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Posted 28 февраля 2022, 20:24

Published 28 февраля 2022, 20:24

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ

Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ

28 февраля 2022, 20:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Знак Z – особая военная маркировка техники ВС РФ
Сюжет
Армия РФ
В эти дни на Украине идет спецоперация по демилитаризации Украины. Россия использует не только авиацию и артиллерию, но и наземную технику.

Танки, БТР, БМП и другие боевые машины имеют особую маркировку. Что же означают опознавательные знаки ВС РФ на военной технике?

Что означают знаки Z, V, треугольник и круг на военной технике?

Еще до начала спецоперации 24 февраля 2022 года в Сеть проникли снимки российской военной техники, расположенной близ границ Украины. Боевые машины имеют нарисованную белой краской букву Z на борту. Это заинтересовало пользователей, многие задались вопросом: «Для чего российские военные метят свои боевые машины?». Версии высказывались разные.

Что означают знаки Z, V, треугольник и круг на военной техникеЧто означают знаки Z, V, треугольник и круг на военной технике
Что означают знаки Z, V, треугольник и круг на военной технике

Многие предположили, что это отсылка к таким словам, как «Зеленский», «запад», «Зет» (последняя буква английского алфавита – как символ окончательного этапа в освобождении Донбасса). Многие СМИ называют вышеуказанную спецоперацию «операция Z», делая акцент на слове «запад».

Но потом выяснилось, что на технике присутствуют также другие буквы и знакиV, треугольник (дельта), круг. Тогда некоторые пользователи высказались, что это своего рода особая маркировка, по которой бойцы узнают сведения об экипаже, типе боевой техники. Некоторые и вовсе сказали, что краска светится в темноте, чтобы военные сверху не ударили по своим же.

Резонансная тема проникла и в СМИ. Журналисты привлекли экспертов к интересующему многих вопросу.

«Недавние военные учения России и Беларуси «Союзная решимость - 2022» проходили по определенному сценарию, в котором играли две армии. Одна из них нападала на вымышленную республику Полесье, вторая выступала в защите. Скорее всего, знак Z означает «западные», - предположил полковник в отставке Виктор Баранец.

Порядковые числа на бортах спецтехники – не новость, поясняют эксперты. Но вот что означают знаки и буквы?

Полковник запаса Владимир Попов отметил, что в ходе военной кампании в Чечне опознавательные знаки на технике практически всегда закрашивались, чтобы боевики не могли мстить экипажу «оккупантов».

Эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев:

«Нанесение эмблем на военной технике предусмотрено лишь для участия в парадах. Но никак не для боевых действий, где маскировка имеет большое значение. Буква Z, которую сейчас разглядели на российской технике, отношения к ним не имеет – это лишь временный опознавательный знак, для служебного пользования. Искать в нем какой-то особый потайной смысл не имеет значения, это лишь знак идентификации».

Метки и знаки-ориентиры на дорогах и зданиях Украины

В последние дни СМИ и телеграм-каналы активно пишут про появившиеся на дорогах украинских городов метки и знаки. В Сети есть даже фото этих меток. Как правило, это крестик, взятый в круг. Нарисованы знаки наспех белой или красной краской, их можно встретить непосредственно на трассах, на обочинах, на зданиях.

Метки и знаки-ориентиры на дорогах и зданиях УкраиныМетки и знаки-ориентиры на дорогах и зданиях Украины
Метки и знаки-ориентиры на дорогах и зданиях Украины. Фото: соцести

Как сообщили паблики официальных правоохранительных органов Украины, метки наносят для ориентирования российских военных. По разным версиям, делается это, чтобы облегчить наступление в ночное время, а также чтобы осуществить наведение ракетных установок. Данные символы уже прозвали «вражеские метки».

При этом представители дорожной полиции просят всех автовладельцев и пешеходов при обнаружении таких знаков присыпать их землей или уничтожать любым другим доступным способом. Также очевидцев просят сообщать о находках по телефону 102.

Какие опознавательные знаки использует ВС РФ?

Как правило, военные различаются по признаку рода и вида войск, в которых несут службу. Каждый вид войск имеет свое обмундирование и отличительные знаки – эмблемы, погоны, нашивки и пр.

На принадлежность к родам войск указывают эмблемы круглой формы. На них изображен герб РФ на цветном фоне. Цвет фона в зависимости от рода войск меняется. Так, войска Военно-морского флота (ВМФ) – это эмблема с гербом на черном фоне, ракетные войска – на синем, воздушно-десантные войска – на голубом, сухопутные войска – на красном, космические войска – на темно-синем.

Функциональное предназначение военнослужащего (то есть его принадлежность к тем или иным родам войск) можно определить по петличным знакам различия или так называемым петлицам. Они располагаются на воротнике военной формы служащего и различаются по случаям выхода – повседневные и парадные. У офицеров и рядовых разные виды петлиц.

Также принадлежность бойца к тому или иному роду войск можно определить по шевронам, которые носят на левом рукаве. А вот кокарды, которые украшают военные головные уборы, являются едиными для всех родов войск. Различаются они только у парадной и повседневной форм: для торжественных случаев надевается убор с кокардой золотистого цвета, для повседневных случаев – обычного оливкового цвета.

Какие опознавательные знаки использует ВСУ?

В 2020 году на Украине провели так называемый ребрендинг своей армейской символики, пытаясь тем самым окончательно уйти от наследия советской эпохи и отойти от схожести с формой армии Российской Федерации, так как в случае полномасштабных военных действий может возникнуть путаница.

Какие опознавательные знаки использует ВСУКакие опознавательные знаки использует ВСУ
Какие опознавательные знаки использует ВСУ. Фото: wikipedia.org

На погонах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь нет звезд. Вместо них теперь красуются ромбовидные значки с гербом внутри. Каждый вид украинских войск обновил эмблему. Так, у танкистов – это золотая перчатка с булавой. Десантно-штурмовые войска получили в виде эмблемы окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч. Радиотехнические войска можно узнать по эмблеме скрещенных молний. Силы спецопераций теперь можно узнать по символу готового к броску волка в дубовом венке.

Головные уборы украинских военных тоже изменились. Прежде всего – по цвету. Так, береты десантников стали бордовыми, танкистов – черными, морских пехотинцев – бирюзовыми, сухопутных войск – оливково-зелеными, ракетных войск и артиллерии – красными. Также изменился и дизайн кокард. В отличие от российской военной формы у украинцев кокарды отличаются по родам войск.

Как распознать, чья военная техника без опознавательных знаков?

Опознавательные знаки – это оригинальные, характерные знаки, которые наносятся на военную форму и технику для того, чтобы по ним можно было отличить, к армии какой страны относится той или иной боец или боевая машина, а также к какому роду войск, военной части и пр.

Для идентификации боевой техники, определения ее принадлежности к тому или иному виду войск существуют пояснительные знаки в виде цифр и букв латинского алфавита. Как правило, это начальные буквы слов, обозначающих тот или иной род войск (пехота, ракетные войска, танковые войска и пр.). У армии каждой страны существует свой порядок нанесения опознавательных знаков на боевые машины, а также определенное место, где должны стоять метки.

Такова военная этика, которой придерживается каждый участник боевых действий. Техника без опознавательных знаков, как правило, вводит смятение и недоумение в рядах как военных, так и гражданских лиц.

#Общество#Новости#Спецоперация#Война#Опознавательные знаки#Армия РФ#ВСУ
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