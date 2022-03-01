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Имущество ростовского банка «Донинвест» снова пытаются продать с молотка с февраля

1 марта 07:42
Фото: Яндекс.Карты
Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» попробуют продать с аукциона, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В конце февраля на аукцион выставили семь лотов на общую сумму около двух миллионов рублей. Так, пытаются продать шесть серверов, стоимость одного из которых достигает 730 тысяч рублей.

Кроме того, пытаются реализовать дисковой массив за 389 тысяч рублей. Если продать имущество не получится, то торги пройдут еще раз, но со снижением цены на 10%.

ООО КБ «Донинвест» лишился лицензии в 2014 году из-за «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денег в низкокачественные активы». Через несколько месяцев финансовую компанию признали банкротом.

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