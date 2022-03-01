На Кубани выделят 1 млрд рублей на ветеринарную службу

Свыше одного миллиарда рублей будут направлены в 2022 году на развитие ветеринарной службы на Кубани. Этот вопрос обсудили на совещании, где председателем был заместитель министра сельского хозяйства РФ М. Увайдов.

На совещании сообщили, что на Кубани наблюдается благоприятная эпизоотическая обстановка. Об этом пишет infox.ru. По словам вице-губернатора А. Коробки стало известно, что на данный момент проводятся лабораторные исследования сельскохозяйственных животных для выявления заболеваний. А также проводится их вакцинация. В этом участвуют 16 аккредитованных лабораторий. Чтобы в полной мере реализовать задуманное, планируется потратить один миллиард 68 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию ветеринарных учреждений, приобретение лабораторного оборудования, лекарственных препаратов, транспорта, а также на повышение квалификации ветврачей и набор молодых специалистов.