На Кубани выделят 1 млрд рублей на ветеринарную службу

На совещании сообщили, что на Кубани наблюдается благоприятная эпизоотическая обстановка. Об этом пишет infox.ru.
По словам вице-губернатора А. Коробки стало известно, что на данный момент проводятся лабораторные исследования сельскохозяйственных животных для выявления заболеваний. А также проводится их вакцинация. В этом участвуют 16 аккредитованных лабораторий.
Чтобы в полной мере реализовать задуманное, планируется потратить один миллиард 68 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию ветеринарных учреждений, приобретение лабораторного оборудования, лекарственных препаратов, транспорта, а также на повышение квалификации ветврачей и набор молодых специалистов.