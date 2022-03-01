СК восстановит права многодетных семей и сирот в Ростовской и Курганской областях

Posted 1 марта 2022,, 09:46
Published 1 марта 2022,, 09:46
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Многие годы эти люди не могут получить бесплатный земельный участок. Выделенные земли просто не отвечают необходимым требованиям. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Участки часто затапливает. К ним не проведены коммуникации и даже дороги. Однако многодетные семьи заставляют платить налоги на землю. Полиция уже начала проверку происходящего.
В поселке Кетово Курганской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушения в местном доме для сирот. В здание дети заселились пять лет назад, но сегодняшнее состояние строения вызывает вопросы. По данному факту следователи также проводят проверку.
Начальник СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от глав следственных управлений по Ростовской области Хуаде А.Г., следственного управления по Курганской области Францишко Б.В. представить соответствующие доклады. Ход процессуальных проверок и их итоги поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.