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Posted 1 марта 2022, 09:15

Published 1 марта 2022, 09:15

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Тариф на капремонт в Ростовской области вырос на 30% с 1 марта

Тариф на капремонт в Ростовской области вырос на 30% с 1 марта

1 марта 2022, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 1 марта в Ростовской области тариф на капремонт вырос с 9,92 до 12,61 рубля за квадратный метр жилплощади, сообщается на сайте облправительства.

Таким образом, тариф на капремонт в регионе вырос на 30%. Ранее предполагалось увеличить тариф на 20 рублей. Однако жители области выступили против этого решения, собрав большое число подписей против резкого увеличения тарифа. В итоге губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил Министерству ЖКХ пересмотреть тарифную политику.

Стоит отметить, что тариф на капитальный ремонт в Ростовской области не менялся более трех лет.

Напомним, на портале платежной системы «МИР» появилось сообщение о том, что при бесконтактной оплате их картой проезда в общественном транспорте в Ростове будет скидка на 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда для владельцев карты на ростовских автобусах составит 24 рубля, а на троллейбусах — 17 рублей. Действует скидка до 30 июня.

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