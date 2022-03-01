Тариф на капремонт в Ростовской области вырос на 30% с 1 марта

Напомним, на портале платежной системы «МИР» появилось сообщение о том, что при бесконтактной оплате их картой проезда в общественном транспорте в Ростове будет скидка на 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда для владельцев карты на ростовских автобусах составит 24 рубля, а на троллейбусах — 17 рублей. Действует скидка до 30 июня.