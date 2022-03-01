Тариф на капремонт в Ростовской области вырос на 30% с 1 марта

Posted 1 марта 2022, 09:15
Published 1 марта 2022, 09:15
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
Таким образом, тариф на капремонт в регионе вырос на 30%. Ранее предполагалось увеличить тариф на 20 рублей. Однако жители области выступили против этого решения, собрав большое число подписей против резкого увеличения тарифа. В итоге губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил Министерству ЖКХ пересмотреть тарифную политику.
Стоит отметить, что тариф на капитальный ремонт в Ростовской области не менялся более трех лет.
Напомним, на портале платежной системы «МИР» появилось сообщение о том, что при бесконтактной оплате их картой проезда в общественном транспорте в Ростове будет скидка на 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда для владельцев карты на ростовских автобусах составит 24 рубля, а на троллейбусах — 17 рублей. Действует скидка до 30 июня.