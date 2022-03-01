В Ростове жители аварийных домов смогут вернуть уплаченные за капремонт деньги

По словам экспертов, при старом тарифе на капремонт плановую задачу по проведению ремонта выполнить не получится. Появится множество проблем. Денег на капитальный ремонт не хватит. Нужно найти решение, чтобы динамика производства ремонта домов в Ростовской области не снижалась, заявил Голубев.