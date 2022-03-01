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Posted 1 марта 2022,, 11:07

Published 1 марта 2022,, 11:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове жители аварийных домов смогут вернуть уплаченные за капремонт деньги

1 марта 2022, 11:07
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе наблюдается падение темпов проведения капитального ремонта.

В период эпидемии коронавируса ростовчанам разрешили не оплачивать данную услугу. Из-за этого было потеряно около 600 миллионов рублей. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

По словам экспертов, при старом тарифе на капремонт плановую задачу по проведению ремонта выполнить не получится. Появится множество проблем. Денег на капитальный ремонт не хватит. Нужно найти решение, чтобы динамика производства ремонта домов в Ростовской области не снижалась, заявил Голубев.

Он добавил, что специалисты провели множество расчетов. Рост тарифов на капремонт составит 12,61 рубля за один квадратный метр. Без соответствующей подвижки нет возможности чинить дома, которые уже долгие годы простаивают без ремонта.

Граждане, чьи дома признали аварийными, могут вернуть деньги уплаченные за капремонт. Скоро власти опубликуют инструкцию, как это можно сделать. Ее выложат на сайте правительства и министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, резюмировал Голубев.

#Общество#Новости
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