rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове неизвестные разграбили, затопили и подожгли православный храм 1 марта

2 марта 16:23
Фото: Pixabay
В Ростове на территории Свято-Введенской церкви произошло возгорание, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре было получено спасателями 1 марта в 20.30 мск. Уже через 12 минут пожарные, прибывшие на место, локализовали пожар. А спустя еще несколько минут - потушили.

Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительной информации, возгорание произошло в церковной лавке, которая находилась на цокольном этаже церкви. По неподтвержденной пока информации, храм могли поджечь с целью ограбления.

Как сообщил порталу 161.ру пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, неизвестные проникли на первый цокольный этаж храма, разбили стекло, устроили погром, украли два креста и ноутбук бухгалтера прихода. Кроме того, грабители открыли кран в системе отопления и затопили часть помещений.

Ранее митрополит Меркурий в Ростове призвал прихожан молится за мир между народами России и Украины. А также призвал не слушать средства массовой информации и не верить провокаторам.

Материалы по теме
Уголовное дело завели из-за гибели при пожаре связанного пенсионера в Ростове-на-ДонуТела двух человек обнаружили после тушения пожара в Ростове на Комарова
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00