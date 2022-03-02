В Ростове неизвестные разграбили, затопили и подожгли православный храм 1 марта

Сообщение о пожаре было получено спасателями 1 марта в 20.30 мск. Уже через 12 минут пожарные, прибывшие на место, локализовали пожар. А спустя еще несколько минут - потушили.
Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительной информации, возгорание произошло в церковной лавке, которая находилась на цокольном этаже церкви. По неподтвержденной пока информации, храм могли поджечь с целью ограбления.
Как сообщил порталу 161.ру пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, неизвестные проникли на первый цокольный этаж храма, разбили стекло, устроили погром, украли два креста и ноутбук бухгалтера прихода. Кроме того, грабители открыли кран в системе отопления и затопили часть помещений.
Ранее митрополит Меркурий в Ростове призвал прихожан молится за мир между народами России и Украины. А также призвал не слушать средства массовой информации и не верить провокаторам.