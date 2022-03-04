Бояться ли ростовчанам санкций против российских банков?

Posted 4 марта 2022, 12:28
Published 4 марта 2022, 12:28
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
Отмечается, что карты, в том числе систем Visa и Mastercard, продолжат работать в России без ограничений. Несмотря на санкции против российских банков, можно будет в пределах России оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и совершать операции через банкоматы.
Это связано с тем, что внутри страны транзакции обрабатываются Национальной системой платежных карт. Средства клиентов всех банков на счетах, которые привязаны к картам, сохранены и остаются доступными.
Согласно последним новостям относительно санкций РФ, возможно, нельзя будет использовать карты финансовых учреждений в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Однако, стандартная и бесконтактная оплата является доступной в стране. Есть сведения о том, что в скором времени нельзя будет выполнять оплату картами санкционных банков для покупки на иностранных сайтах.
Открытые вклады и накопительные счета клиентов в любой валюте являются доступными в полном объеме. Так, клиенты Совкомбанка не могут открыть и пополнять ранее открытые счета в валюте, но их обслуживание производится, как обычно. Промсвязьбанк не открывает валютные вклады. В ВТБ и “ФК Открытие” отсутствуют ограничения на открытие и пополнение вкладов, согласно источникам СМИ. В ряде крупных организаций продолжат кредитование граждан.
Клиенты российских банков стали массово снимать валюту в банкоматах с 24 февраля, согласно сведениям из СМИ. Это произошло на фоне новостей о начале военной операции на Украине и снижении курса рубля. Позднее появилась информация о нехватке наличных.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов тметил, что такая реакция на кризис является естественной. Финансовый консультант Алексей Осипов пояснил, что средства не могут исчезнуть со счетов.
Ранее появлялись сведения о том, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил о возможном наложении ареста на вклады населения правительством. Согласно информации из СМИ, такой сценарий якобы был возможен при блокировке Западом всех средств, находящихся за рубежом.
При этом, вклады являются частной собственностью, которая может быть отчуждена только по ФЗ “Об исполнительном производстве”. По мнению Осипова, такой сценарий невозможен. Кандидат экономических наук Олег Абелев отметил, что в настоящее время государство крайне не заинтересовано в оттоке денег из банковской системы. В связи с этим ареста вкладов населения не будет.
После обострения ситуации с Украиной курс американского доллара и евро показали значительный рост. В такой ситуации экономист Константин Селянин дал рекомендации не инвестировать, а подождать, пока обстановка не будет спокойнее. Эксперт отметил, что в период военных действий или при их угрозе ситуация в экономике может быть непредсказуемой.
В связи с этим держать денежные средства в неликвидных активах невыгодно. Экономист дал комментарий, что логика крупных инвесторов в таких случаях - уходить в ликвидные активы, то есть, которые быстро продаются. Это может быть полезным, когда ситуация начнет стабилизироваться. Вероятно, к тому времени цены активов пойдут на спад и их можно будет взять дешевле. Наилучшим вариантом будет наличие денег, чем активов или акций, которые могут показать непредсказуемые значения.
В связи с ситуацией на Украине и введением новых санкций со стороны Запада россияне обеспокоены экономическими прогнозами. Вопросы относительно сохранности вкладов и счетов стали появляться после рассуждения депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева относительно риска блокировки госсредств за рубежом. Отмечается, что якобы, в таком положении у правительства не будет иного варианта, кроме наложения ареста на вклады населения.
Кандидат экономических наук Олег Абелев отметил, что на самом деле ситуация обстоит с точностью до наоборот. Российское государство не заинтересовано в оттоке средств из банковской системы. Это связано с тем, что сейчас банки применяют средства физлиц в обороте.
Если предположить в теории, что долю сбережений конфискуют или заморозят, это вызовет масштабный отток средств граждан из банков. Заменить средства будет нечем. Сообщается, что ранее о заинтересованности в финансовой стабильности и непрерывности работы банков объявил Центробанк РФ.
Относительно валютных вкладов, их заморозка очень маловероятна по мнению финансового эксперта Глеба Задоя. Помимо Центробанка о готовности к любому развитию событий высказались крупнейшие российские банки.
США, Канада, а также ряд стран Европейского Союза согласовали исключение из системы платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Для кредитных организаций это означает, что платежи из других стран и за границу усложнятся. Их придется выполнять иными способами.
Санкции сейчас, в частности, введены против таких банков, как Альфа-банк, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, “Россия”, Россельхозбанк, МКБ, Совкомбанк и нескольких кредитных организаций, работающих в Крыму.
Наиболее жесткие санкции Соединенными Штатами были введены в отношении ВТБ, банков "Открытие", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк". Сбербанк был добавлен в список САРТА. Против "Газпромбанка", РСХБ, "Альфа-банка", МКБ были введены секторальные санкции.
Согласно последним новостям, банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты Visa и Mastercard. Сообщается, что ранее выданные карты будут функционировать внутри РФ.
Также есть информация о том, что банковские отделения работают в штатном режиме, однако, отмечается повышенный спрос на наличную валюту. Крупные банки подтверждают наличие запаса ликвидности, чтобы удовлетворить спрос на наличные. Ниже представлены комментарии известных банков относительно ситуации с санкциями против банков.
Чтобы уточнить подробнее, как работают отделения по конкретным адресам в Ростове, обратитесь в кредитную организацию по телефону горячей линии или в личном кабинете онлайн.
Согласно информации из открытых источников, Сбербанк сообщил о работе платежных сервисов в штатном режиме без перебоев. В кредитной организации не отметили перебоев при выполнении оплаты клиентами товаров и услуг, платежные сервисы банка и партнеров продолжают функционировать.
Отмечается, что Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя работу с партнерами, обеспечивает безопасность клиентов и бесперебойную работу.
Сообщается, что новые санкции США не повлияют на текущую операционную деятельность ГПБ. Финансовая организация с 2014 года находится под спектральными санкциями США и ЕС, которые наложили запрет на предоставление долгосрочного финансирования.
В ГПБ подчеркнули, что продолжат обслуживать розничных и корпоративных клиентов в штатном режиме. В кредитной организации отметили, что все обязательства выполняются в полном объеме и клиенты имеют доступ к денежным средствам и сервисам.
Сообщается, что санкции не отразятся на счетах и вкладов банковских клиентов, в том числе, счетах в долларах или евро. Средства, которые размещены в ВТБ, полностью доступны и их можно использовать, осуществлять операции по России. Кредитная организация будет обслуживать брокерские счета.
Введенные ограничения не отразятся на счетах физлиц и компаний вне зависимости от того, были открыты вклады в рублях или другой валюте. Меры западных стран не влияют на выполнение операции в пределах страны. Карты банка, в том числе международных систем продолжат работать - ими можно оплачивать товары, снимать наличные в России. Будут обслуживаться брокерские счета.
Счета клиентов активны и средства, которые на них размещены, доступны в отделениях и на дистанционных каналах. Ими можно пользоваться и выполнять транзакции по России. Переводы в валюте стали недоступными ввиду санкций. Карты банка работают, без ограничений можно выполнять операции с наличными. Совкомбанк сохраняет направления по предоставлению займов.
Кредитная организация продолжает функционировать в обычном режиме. Можно пополнять карты банка и снимать с них средства в офисах и банкоматах. Вклады и кредиты, расчетные операции продолжают обслуживаться и ПСБ выполняет все обязательства по начислению процентов и их выплате, выдаче средств со счетов и вкладов клиентов. Присутствуют некоторые ограничения на выполнение операций в иностранной валюте.
Обслуживание производится без значительных изменений и операции по счетам можно осуществить во всех офисах банка. Не замечено сбоев в работе дистанционных сервисов. Средства клиентов доступны в полном объеме. Можно получать средства в любом банкомате в пределах России.