Бояться ли ростовчанам санкций против российских банков?

В связи с этим держать денежные средства в неликвидных активах невыгодно. Экономист дал комментарий, что логика крупных инвесторов в таких случаях - уходить в ликвидные активы, то есть, которые быстро продаются. Это может быть полезным, когда ситуация начнет стабилизироваться. Вероятно, к тому времени цены активов пойдут на спад и их можно будет взять дешевле. Наилучшим вариантом будет наличие денег, чем активов или акций, которые могут показать непредсказуемые значения.