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Posted 4 марта 2022, 12:39

Published 4 марта 2022, 12:39

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Нацформирования открыли огонь по общежитию с индийскими студентами в Сумах

Нацформирования открыли огонь по общежитию с индийскими студентами в Сумах

4 марта 2022, 12:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Националистические формирования вели огонь по общежитию в городе Сумы, который расположен на северо-востоке Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России на брифинге.

В общежитии, которое обстреляли нацформирования Украины, находились студенты из Индии. Отмечается, что в ходе обстрела ранения получили пять человек. О судьбе еще 11 человек пока нет информации.

В Минобороны также сообщили, что украинские военные продолжают прикрываться мирными жителями, как «живым щитом». Для этих целей они используют свыше 7,5 тысячи граждан других государств, которые в данный момент находятся на Украине.

Кроме того, нацформирования не дают вывести мирное население через гуманитарные коридоры.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что разработка собственного ядерного оружия велась на Украине. При этом у последний было больше возможностей в этом вопросе, чем у Ирана или КНДР.

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