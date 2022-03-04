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Posted 4 марта 2022, 04:56

Published 4 марта 2022, 04:56

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Журналист попросил прокуратуру Кубани проверить высказывания анапского застройщика

Журналист попросил прокуратуру Кубани проверить высказывания анапского застройщика

4 марта 2022, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Журналист Евгений Михайлов опубликовал на Youtube фильм-расследование, в котором обратился к правоохранительным органам Краснодарского края с просьбой проверить высказывания анапского застройщика Артема Очкаса о представителях армянской национальности на предмет возможного разжигания межнациональной розни.

Михайлов отметил, что вполне допускает причастность бизнесмена к социальным волнениям, возникающим в Анапе из-за нового градостроительного плана. Он пояснил, что данный документ является серьезной помехой для строительных планов Очкаса, так как последний уверен: аффилированным с его бизнесом объектам грозит ликвидация и признание их незаконными. Об этом пишет bloknot-krasnodar.ru.

Одновременно журналист предположил, что Очкас имеет возможную связи с запрещенной в России экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», которая выступала против градостроительного плана. По мнению Михайлова, на данный факт указывает участие в волнениях Юрия Коваля — члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов. Также в фильме есть кадры, на которых похожий на застройщика человек плавает в бассейне и якобы призывает к насильственным действиям в отношении армянского населения, поскольку те «лезут в генеральный план города».

По мнению Михайлова, в действиях и словах Артема Очкаса присутствуют признаки состава преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе и открытый призыв к насилию по отношению к лицам другой национальности. Журналист также предположил, что Очкаса не привлекают к ответственности из-за его связей в судах Анапы и якобы покровительства со стороны депутата Госдумы Владимира Шаманова.

#Общество#Новости
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