Журналист попросил прокуратуру Кубани проверить высказывания анапского застройщика

Posted 4 марта 2022, 04:56
Published 4 марта 2022, 04:56
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
Михайлов отметил, что вполне допускает причастность бизнесмена к социальным волнениям, возникающим в Анапе из-за нового градостроительного плана. Он пояснил, что данный документ является серьезной помехой для строительных планов Очкаса, так как последний уверен: аффилированным с его бизнесом объектам грозит ликвидация и признание их незаконными. Об этом пишет bloknot-krasnodar.ru.
Одновременно журналист предположил, что Очкас имеет возможную связи с запрещенной в России экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», которая выступала против градостроительного плана. По мнению Михайлова, на данный факт указывает участие в волнениях Юрия Коваля — члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов. Также в фильме есть кадры, на которых похожий на застройщика человек плавает в бассейне и якобы призывает к насильственным действиям в отношении армянского населения, поскольку те «лезут в генеральный план города».
По мнению Михайлова, в действиях и словах Артема Очкаса присутствуют признаки состава преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе и открытый призыв к насилию по отношению к лицам другой национальности. Журналист также предположил, что Очкаса не привлекают к ответственности из-за его связей в судах Анапы и якобы покровительства со стороны депутата Госдумы Владимира Шаманова.