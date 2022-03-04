Журналист попросил прокуратуру Кубани проверить высказывания анапского застройщика

Одновременно журналист предположил, что Очкас имеет возможную связи с запрещенной в России экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», которая выступала против градостроительного плана. По мнению Михайлова, на данный факт указывает участие в волнениях Юрия Коваля — члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов. Также в фильме есть кадры, на которых похожий на застройщика человек плавает в бассейне и якобы призывает к насильственным действиям в отношении армянского населения, поскольку те «лезут в генеральный план города».