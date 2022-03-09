Делягин: Москва отрезана от потоков капитала, и в рейтинговых агентствах нет смысла

Делягин пояснил, что на сегодняшний день Российская Федерация находится во внешнем дефолте благодаря заморозке властями западных стран международных резервов России, а также отказу производить расчет российскими деньгами. По словам депутата, он не понимает, почему деятельность организаций вроде рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard& Poor’s на территории Российской Федерации до сих пор не прекращена. Дефолт в России устроил сам Запад, и эти организации присутствуют в РФ только потому, что Россия не отвечает на подобные действия, что является «предательством», подчеркнул он.