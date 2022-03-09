Делягин: Москва отрезана от потоков капитала, и в рейтинговых агентствах нет смысла

Posted 9 марта 2022,, 19:49
Published 9 марта 2022,, 19:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Парламентарий заявил, что необходимо запретить их деятельность на территории страны. Об этом пишет NEWS.ru.
Делягин пояснил, что на сегодняшний день Российская Федерация находится во внешнем дефолте благодаря заморозке властями западных стран международных резервов России, а также отказу производить расчет российскими деньгами. По словам депутата, он не понимает, почему деятельность организаций вроде рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard& Poor’s на территории Российской Федерации до сих пор не прекращена. Дефолт в России устроил сам Запад, и эти организации присутствуют в РФ только потому, что Россия не отвечает на подобные действия, что является «предательством», подчеркнул он.
На днях рейтинговое агентство Fitch Ratings резко обрушило рейтинговые показатели двадцати шести отечественных компаний, разрабатывающих полезные ископаемые. Последние были помещены в перечень на пересмотр с вероятностью последующего понижения. Снижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось также компаний «Газпром», НОВАТЭК, «Башнефть», «Северсталь» и др.