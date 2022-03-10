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Posted 10 марта 2022, 14:42

Published 10 марта 2022, 14:42

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

Активность ВКонтакте бьёт новые рекорды

Активность ВКонтакте бьёт новые рекорды

10 марта 2022, 14:42
Фото: 1MI.
Последние две недели ВКонтакте фиксирует бурный рост различных активностей на платформе: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.

Резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в 2 раза — загрузок коротких вертикальных видео в Клипах. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.

На платформу активно приходят новые люди — за последние две недели ежедневная аудитория ВКонтакте выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.

ВКонтакте даёт возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента. Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы — 100 умных колонок Маруся, а также возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.

Также ВКонтакте запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.

#Политика#Новости
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