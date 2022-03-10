Минпромторг РФ раскрыл объем запаса медикаментов в российской аптечной сети

Стоит отметить, что сейчас Минпромторг РФ при участии Министерства транспорта усиленно работает над ликвидацией проблем с логистикой, из-за которой могут возникнуть перебои с поставками необходимых медикаментов. Помимо этого, ведется деятельность по составлению альтернативных направлений и маршрутов транспортировки партий товаров.