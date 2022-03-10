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Posted 10 марта 2022, 14:57

Published 10 марта 2022, 14:57

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

Минпромторг РФ раскрыл объем запаса медикаментов в российской аптечной сети

Минпромторг РФ раскрыл объем запаса медикаментов в российской аптечной сети

10 марта 2022, 14:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По сведениям, которые информационному агентству АБН предоставило Министерство промышленности и торговли РФ, запасов жизненно необходимых и наиболее важных лекарств в российских аптеках должно хватить приблизительно на один год.

Как пишет infox.ru со ссылкой на комментарий ведомства, по большей части международных непатентованных позиций имеющийся в наличии запас продукции превышает 25% от суммарного годового объема сбыта за 2021 год.

Стоит отметить, что сейчас Минпромторг РФ при участии Министерства транспорта усиленно работает над ликвидацией проблем с логистикой, из-за которой могут возникнуть перебои с поставками необходимых медикаментов. Помимо этого, ведется деятельность по составлению альтернативных направлений и маршрутов транспортировки партий товаров.

Масса компаний-производителей к настоящему времени уже смогли проработать текущие проблемы с логистикой и взять под полный контроль поставку необходимых лекарственных компонентов.

Стоит отметить, что наблюдающиеся сейчас перебои с поставками и увеличением стоимости ряда лекарств были вызваны обвалом курса национальной валюты, а также прекращением сотрудничества некоторых зарубежных фармкомпаний с российским рыночным сегментом после вступления в силу западных санкций.

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