Минпромторг РФ раскрыл объем запаса медикаментов в российской аптечной сети

Posted 10 марта 2022, 14:57
Published 10 марта 2022, 14:57
Modified 18 сентября 2022, 14:54
Updated 18 сентября 2022, 14:54
Как пишет infox.ru со ссылкой на комментарий ведомства, по большей части международных непатентованных позиций имеющийся в наличии запас продукции превышает 25% от суммарного годового объема сбыта за 2021 год.
Стоит отметить, что сейчас Минпромторг РФ при участии Министерства транспорта усиленно работает над ликвидацией проблем с логистикой, из-за которой могут возникнуть перебои с поставками необходимых медикаментов. Помимо этого, ведется деятельность по составлению альтернативных направлений и маршрутов транспортировки партий товаров.
Масса компаний-производителей к настоящему времени уже смогли проработать текущие проблемы с логистикой и взять под полный контроль поставку необходимых лекарственных компонентов.
Стоит отметить, что наблюдающиеся сейчас перебои с поставками и увеличением стоимости ряда лекарств были вызваны обвалом курса национальной валюты, а также прекращением сотрудничества некоторых зарубежных фармкомпаний с российским рыночным сегментом после вступления в силу западных санкций.