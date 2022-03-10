Структура банковского сектора РФ

За последние годы, банковский сектор России активно развивался и модернизировался. Все больше банков внедряют цифровые технологии, упрощая доступ к финансовым услугам для обычных людей и предприятий. Это привело к появлению цифровых банков и развитию финтех-сектора. Одним из самых успешных в этом вопросе стал банк внутри IT-компании, подконтрольной АФК, которую основал Евтушенков Владимир.