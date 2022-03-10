«ВКонтакте»: За две недели число ежедневных регистраций возросло почти на 20%

Как сообщает ria.ru, в соцсети сейчас все активнее регистрируются новые пользователи. Так, за последние полмесяца ежедневная аудитория пополнилась на 300 тысяч пользователей, и компания ожидает дальнейшего роста. Количество ежедневных регистраций увеличилось почти на 20%. Также было подсчитано, что за последние недели начало расти число созданных «дружб», на 12% увеличилось количество звонков, что показывает, насколько сильно люди нуждаются в общении в свете происходящих событий.