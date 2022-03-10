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Posted 10 марта 2022, 18:06

Published 10 марта 2022, 18:06

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

«ВКонтакте»: За две недели число ежедневных регистраций возросло почти на 20%

«ВКонтакте»: За две недели число ежедневных регистраций возросло почти на 20%

10 марта 2022, 18:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За последние две недели статистика активности «ВКонтакте» показывает большой всплеск действий пользователей: люди стали больше общаться, добавлять новых друзей, следить за новостями и смотреть видео.

Стремительный рост наблюдается в разделе видеоконтента — на 40% поднялось количество просмотров видео в «ВКонтакте», вдвое увеличилось число загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». 8 марта администрация социальной сети зафиксировала рекордные показатели за все время существования платформы: общее число просмотров видео достигло 1,75 миллиарда, при этом за 24 часа количество просмотров клипов побило отметку в 600 миллионов.

Как сообщает ria.ru, в соцсети сейчас все активнее регистрируются новые пользователи. Так, за последние полмесяца ежедневная аудитория пополнилась на 300 тысяч пользователей, и компания ожидает дальнейшего роста. Количество ежедневных регистраций увеличилось почти на 20%. Также было подсчитано, что за последние недели начало расти число созданных «дружб», на 12% увеличилось количество звонков, что показывает, насколько сильно люди нуждаются в общении в свете происходящих событий.

Платформа создает все необходимые условия, чтобы как опытные, так и начинающие авторы смогли реализовать свой талант и продвигать свой контент на большую аудиторию. Днем ранее компания объявила о запуске ряда активностей, направленных на популяризацию интернет-общения. Призовой фонд такой инициативы составляет 100 миллионов рублей. В «Клипах» был организован челлендж, приуроченный к 8 Марта, в котором принимали участие известные блогеры. Победители получат привлекательные призы — одну из 100 умных колонок «Маруся», также им будет предоставлена возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.

Кроме того, соцсеть запустила самую масштабную в истории своего существования программу по поддержке авторов. Компания решила временно отказаться от получения собственной прибыли, направив доход на монетизацию авторов. Благодаря запущенной акции они смогут получать 100% дохода от показа рекламы на платформе, таким образом, суммарно они заработают около 600 миллионов рублей.

#Общество#Новости
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