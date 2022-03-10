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Posted 10 марта 2022, 17:14

Published 10 марта 2022, 17:14

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

Жителя Ростовской области будут судить за гибель двух детей и двух взрослых

Жителя Ростовской области будут судить за гибель двух детей и двух взрослых

10 марта 2022, 17:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области будут судить жителям Сальска, по вине которого погибли четыре человека, сообщили в региональном УСКР.

Фигурант сдал семье дом, в котором с нарушением установили газовые приборы. В результате в помещениях скопился угарный газ, что привело к отравлению.

«В доме скончались 32-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также двое их детей. Им было 12 и 13 лет», — уточнили в Следкоме.

В отношении 45-летнего владельца дома завели уголовное дело. Все материалы направили в суд для принятия окончательного решения.

Ранее в Ростове 19-летний студент вуза разбился насмерть, выпав из окна.

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