Жителя Ростовской области будут судить за гибель двух детей и двух взрослых

Posted 10 марта 2022, 17:14
Published 10 марта 2022, 17:14
Modified 18 сентября 2022, 14:54
Updated 18 сентября 2022, 14:54
Фигурант сдал семье дом, в котором с нарушением установили газовые приборы. В результате в помещениях скопился угарный газ, что привело к отравлению.
«В доме скончались 32-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также двое их детей. Им было 12 и 13 лет», — уточнили в Следкоме.
В отношении 45-летнего владельца дома завели уголовное дело. Все материалы направили в суд для принятия окончательного решения.