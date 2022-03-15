«20 главных событий России за 20 лет»: Продуктовая безопасность и самодостаточность

За 20 лет Россия прошла путь от просьб в гуманитарной помощи и «ножек Буша» до крупнейшего в мире производителя высококачественных продуктов питания. И только оглянувшись назад, сравнив, то, с чего начинали и к чему пришли, можно трезво оценить нынешний этап отечественной истории. Ведь как ни крути, а жить-то мы стали лучше и сытнее.