Вирусолог: Штамм «стелс-Омикрон» не представляет опасности

Posted 16 марта 2022,, 13:13
Published 16 марта 2022,, 13:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, по словам Альтштейна, несмотря на быстрое распространение «стелс-Омикрона», он не более опасен, чем обычный «омикрон». Вирусолог подчеркнул, что бояться нового штамма не стоит, поскольку сейчас уже другая ситуация, которая была при распространении штамма «дельта» — летальность от заболевания коронавирусом значительно снизилась. Кроме этого, профессор центра им. Гамалеи выразил надежду, что к лету уровень заражения станет ниже, но при этом вакцинацию не отменят.
Ранее глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции, которую называют «стелс-Омикроном», может стать доминирующей, так как имеет более высокую скорость распространения. При этом он подчеркнул, что перенесенный «омикрон» не гарантирует защиту от заражения новой мутацией вируса.
Напомним, «стелс-омикрон» обнаружили в январе текущего года шведские медики. Сейчас этот штамм распространился в Дании и его очаги стали появляться в Российской Федерации.