Вирусолог: Штамм «стелс-Омикрон» не представляет опасности

Как пишет NEWS.ru, по словам Альтштейна, несмотря на быстрое распространение «стелс-Омикрона», он не более опасен, чем обычный «омикрон». Вирусолог подчеркнул, что бояться нового штамма не стоит, поскольку сейчас уже другая ситуация, которая была при распространении штамма «дельта» — летальность от заболевания коронавирусом значительно снизилась. Кроме этого, профессор центра им. Гамалеи выразил надежду, что к лету уровень заражения станет ниже, но при этом вакцинацию не отменят.