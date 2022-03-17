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Бабушка с внучкой вырвались из Мариуполя в ДНР пешком

17 марта 17:00
Фото: Pexels.com
Пожилая жительница Мариуполя рассказала, что военные нацформирований Украины не сообщали гражданским о возможности эвакуации, об этом женщина рассказала РИА Новости.

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, что ее жилье было уничтожено украинскими военными. Когда пожилая женщина и ее несовершеннолетняя внучка решили уйти из города, никто из украинских военнослужащих не сказал о возможности эвакуации через зеленые коридоры.

Женщина и ее маленькая внучка преодолели 1,5 километра пешком, чтобы покинуть зону соприкосновения вооруженных соединений. Уже позже их встретили военнослужащие Донецкой Народной Республики, которые обеспечили безопасное прибытие на территорию ДНР, где и пенсионерка, и ребенок смогли получить кров и необходимую им помощь.

Жительница Мариуполя уверена, что если бы она не узнала об эвакуации случайным образом, то их маленькая семья могла погибнуть.

Ранее в Ростовскую область начали перевозить беженцев, которых доставляют из Мариуполя и ближайших населенных пунктов.

Напомним, недавно Следком завел еще два уголовных дела из-за обстрелов мирного населения нацбатальонами ВСУ.

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