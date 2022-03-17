Бабушка с внучкой вырвались из Мариуполя в ДНР пешком

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, что ее жилье было уничтожено украинскими военными. Когда пожилая женщина и ее несовершеннолетняя внучка решили уйти из города, никто из украинских военнослужащих не сказал о возможности эвакуации через зеленые коридоры.
Женщина и ее маленькая внучка преодолели 1,5 километра пешком, чтобы покинуть зону соприкосновения вооруженных соединений. Уже позже их встретили военнослужащие Донецкой Народной Республики, которые обеспечили безопасное прибытие на территорию ДНР, где и пенсионерка, и ребенок смогли получить кров и необходимую им помощь.
Жительница Мариуполя уверена, что если бы она не узнала об эвакуации случайным образом, то их маленькая семья могла погибнуть.
Ранее в Ростовскую область начали перевозить беженцев, которых доставляют из Мариуполя и ближайших населенных пунктов.
Напомним, недавно Следком завел еще два уголовных дела из-за обстрелов мирного населения нацбатальонами ВСУ.