Пенсионерка из Мариуполя рассказала, что ее жилье было уничтожено украинскими военными. Когда пожилая женщина и ее несовершеннолетняя внучка решили уйти из города, никто из украинских военнослужащих не сказал о возможности эвакуации через зеленые коридоры.