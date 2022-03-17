ЕР займется проработкой мер по обеспечению продовольственной безопасности

«Также есть инициатива — поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого либерализма по поводу импорта не должно быть. Нужно давать конкретные поручения профильным министерствам, чтобы они поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые могли бы быть реализованы в течение двух-четырех лет», — сообщил Линник. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.