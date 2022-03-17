ЕР займется проработкой мер по обеспечению продовольственной безопасности

В качестве первоочередной меры речь шла об ограничении всех видов проверок и отмене ряда штрафных санкций.
«Будем просить Кабинет министров об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Мы ожидаем постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужна активизация работы по импортозависимым направлениям, необходимо составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий», — сообщила координатор направления народной программы «Единой России» «Развитие села», заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Она рассказала, что правительство уже поддержало предложение партии и увеличило объем кредитов на проведение весенних полевых работ под пониженный процент, а также предоставило 2,5 млрд рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Кроме того, дополнительное финансирование по инициативе партии было направлено на приобретение новой сельхозтехники.
«Мы оставляем за собой право просить правительство о выделении дополнительных ресурсов, учитывая удорожание всех затрат, которые сегодня несут наши предприятия. И будем просить правительство изменить условия по предоставлению субсидий», — добавила Надежда Школкина.
Для обеспечения импортозамещения в АПК и развития производства сельхозтехники в государстве «Единая Россия» сформирует перечень потребностей предприятий отрасли в технике, комплектующих и сельхозматериалах и направит его в Минпромторг. Эти меры помогут покрыть дефицит, который может появиться из-за санкций.
«Необходимо сделать акцент на российской технике. Мы должны посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы», — подчеркнула депутат.
Надежда Школкина одобрила инициативу участников совещания о расширении льготного лизинга и увеличении срока его действия с 8 до 10 лет.
Свои предложения огласили и представители отрасли. Так, президент «Мираторга» Виктор Линник отметил необходимость субсидирования инвестиций в инфраструктуру отрасли для создания новых рабочих мест и запуска производств. Эти субсидии будут возвращаться в бюджеты регионов в качестве налогов, которые уплачивает предприятие после запуска.
«Также есть инициатива — поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого либерализма по поводу импорта не должно быть. Нужно давать конкретные поручения профильным министерствам, чтобы они поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые могли бы быть реализованы в течение двух-четырех лет», — сообщил Линник. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.