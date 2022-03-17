Минеева: Кредитование МСП — хороший пример взаимодействия бизнеса и государства

В рамках инвестиционного кредитования финансы по ПСК могут быть направлены на создание и закупку основных средств, в том числе с целью технического преобразования и модернизации, а также на обновление, реконструкцию и строительство объектов капитального строительства. Банки с рейтингом ниже BB (RU) по классификации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) или ruBB по классификации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» также могут выдавать займы с целью пополнения оборотных средств.