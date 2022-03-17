Минеева: Кредитование МСП — хороший пример взаимодействия бизнеса и государства

Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей отметила, что ПСК была создана после экспертной проработки и консультаций с бизнесменами и банками, сообщает Gorod55.ru.
«Бизнес сможет получить оборотные средства и сохранить свой штат сотрудников. Это еще один пример оперативной коммуникации бизнеса и власти», — отметила Минеева.
Согласно условиям ПСК «Инвестиционная», бизнесмены получат возможность оформить кредиты в банках — участниках программы. Займы будут предоставляться по сниженным процентным ставкам: до 13,5% — для среднего и до 15% — для малого предпринимательства. Размер кредитных линий может составлять от трех миллионов до двух миллиардов рублей. Срок действия программы — до конца текущего года.
В рамках инвестиционного кредитования финансы по ПСК могут быть направлены на создание и закупку основных средств, в том числе с целью технического преобразования и модернизации, а также на обновление, реконструкцию и строительство объектов капитального строительства. Банки с рейтингом ниже BB (RU) по классификации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) или ruBB по классификации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» также могут выдавать займы с целью пополнения оборотных средств.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что на минувшей неделе состоялось совещание совместно с ЦБ РФ и банками, в ходе которого кредитным организациям были разъяснены все условия и параметры.
«Если у бизнесменов возникнут трудности, то необходимо через наш „Сервис 360°“ обращаться в корпорацию, и мы будем разбираться в каждом конкретном случае», — заявил гендиректор компании.
Сообщается, что ПСК «Инвестиционная» реализуется Центробанком России при взаимодействии с Корпорацией МСП. Поручительство корпорации в рамках программы позволяет ЦБ предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансовой поддержки бизнеса.
В Корпорации МСП добавили, что до конца марта 2022 года действует ПСК «Антикризисная». Согласно условиям программы, кредитование и рефинансирование предоставляется бизнесу на инвестиционные и оборотные цели по ставке до 8,5% годовых. Лимит программы — 60 миллиардов рублей.
Кроме того, дополнительно создана ПСК «Оборотная». Программа предполагает, что банки будут работать напрямую с Центробанком. Лимит программы — 340 миллиардов рублей, ставки: до 13,5% — для среднего предпринимательства, до 15% — для остальных предприятий. ПСК будет запущена по мере подписания договоров между банками и ЦБ РФ.