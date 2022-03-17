Минеева предложила изменить подход к определению пострадавших отраслей

В режиме видеоконференции состоялся круглый стол с представителями бизнеса, организатором которого выступил Центр поддержки экономики Москвы. В ходе мероприятия Татьяна Минеева отметила, что наибольшее негативное влияние на себе ощутили предприятия-экспортеры, поскольку была заблокирована экспортная логистика и введены запреты на закупки в РФ. Также, по мнению бизнес-омбудсмена, от санкций пострадали отрасли и предприятия, которые зависят от импортной составляющей в собственном производстве.