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Минеева предложила изменить подход к определению пострадавших отраслей

17 марта 16:24
Фото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила изменить нынешний «ковидный» подход для определения наиболее пострадавших отраслей экономики.

Бизнес-омбудсмен считает, что власть во взаимодействии с бизнес-сообществом должна определять долю зависимости от импорта, при которой отрасль или предприятие можно считать пострадавшими, пишет Gorod55.ru.

Татьяна Минеева также отметила, что при пандемии коронавируса некоторые инструменты и механизмы поддержки пострадавших отраслей продемонстрировали свою эффективность, однако они не сработают в условиях санкций.

«Санкционное давление — новые вызовы и условия, для которых требуется новый план действий. При определении пострадавших отраслей считаю необходимым использовать принцип зависимости предприятий от импорта», — прокомментировала Татьяна Минеева.

Московские предприниматели выступили с предложением перейти от подхода, действовавшего во время пандемии, к принципу зависимости предприятий от импорта при определении наиболее пострадавших отраслей.

«Мы предлагаем изменить подход к определению наиболее пострадавших отраслей. Почему-то ссылки во всех документах и информационных сообщениях идут на пандемийные документы. Тогда была другая ситуация, сейчас — удар по другим отраслям экономики, предприятиям», — пояснила бизнес-омбудсмен.

В режиме видеоконференции состоялся круглый стол с представителями бизнеса, организатором которого выступил Центр поддержки экономики Москвы. В ходе мероприятия Татьяна Минеева отметила, что наибольшее негативное влияние на себе ощутили предприятия-экспортеры, поскольку была заблокирована экспортная логистика и введены запреты на закупки в РФ. Также, по мнению бизнес-омбудсмена, от санкций пострадали отрасли и предприятия, которые зависят от импортной составляющей в собственном производстве.

Татьяна Минеева добавила, что пострадавшие от санкций компании нуждаются в прямой финансовой помощи в новом определении — с целью сохранения штата и выплаты зарплаты на срок до полугода.

Более того, она предложила предоставить предпринимателям налоговые каникулы на весь текущий год и освободить их от платы за аренду федеральной и региональной недвижимости в нынешнем году.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возможности закупок для больниц и поликлиник расширяются. Так, медучреждения, работающие по системе ОМС, смогут опережающими темпами приобретать лекарства и медицинские изделия за счет существенного повышения авансирования средств на оплату медицинской помощи.

#Новости#Политика
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