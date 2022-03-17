Минздрав Ростовской области заявил о нехватке педиатров, терапевтов и врачей в скорой

Напомним, с 2020 года по нынешний год средняя зарплата ростовских санитаров упала почти на две тысячи рублей. Согласно отчету минздрава региона, два года назад санитары в среднем зарабатывали 32,6 тысячи рублей. Теперь же их зарплата равна 30,8 тысячи рублей. А вот зарплата медсестер и фельдшеров за аналогичный период выросла на 1,4 тысячи рублей. У врачей рост зарплаты составил 2,8 тысячи рублей.