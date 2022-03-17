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Минздрав Ростовской области заявил о нехватке педиатров, терапевтов и врачей в скорой

17 марта 05:00
Фото: pxhere
В Ростовской области не хватает медработников в поликлиниках, а также врачей скорой помощи, говорится в отчете регионального Минздрава за прошлый год.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в отделениях скорой помощи, а также «в первичном звене здравоохранения».

Также есть потребность в педиатрах. В отчете сказано, что в поликлиниках нуждаются в более 130 таких специалистах. Свыше 430 терапевтов не хватает в поликлиниках региона.

Причиной дефицита кадров в медучреждениях Ростовской области, по данным ведомства, стала пандемия коронавируса. Именно на борьбу с этим заболеванием были отправлены медики. Кроме того, из медучреждений ушли старые кадры в связи с тем, что они относились к группе риска по ковиду.

Для решения ситуации в начале текущего года была увеличена заработная плата работникам скорой помощи.

Напомним, с 2020 года по нынешний год средняя зарплата ростовских санитаров упала почти на две тысячи рублей. Согласно отчету минздрава региона, два года назад санитары в среднем зарабатывали 32,6 тысячи рублей. Теперь же их зарплата равна 30,8 тысячи рублей. А вот зарплата медсестер и фельдшеров за аналогичный период выросла на 1,4 тысячи рублей. У врачей рост зарплаты составил 2,8 тысячи рублей.

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