Минздрав Ростовской области заявил о нехватке педиатров, терапевтов и врачей в скорой

Наибольший дефицит кадров наблюдается в отделениях скорой помощи, а также «в первичном звене здравоохранения».
Также есть потребность в педиатрах. В отчете сказано, что в поликлиниках нуждаются в более 130 таких специалистах. Свыше 430 терапевтов не хватает в поликлиниках региона.
Причиной дефицита кадров в медучреждениях Ростовской области, по данным ведомства, стала пандемия коронавируса. Именно на борьбу с этим заболеванием были отправлены медики. Кроме того, из медучреждений ушли старые кадры в связи с тем, что они относились к группе риска по ковиду.
Для решения ситуации в начале текущего года была увеличена заработная плата работникам скорой помощи.
Напомним, с 2020 года по нынешний год средняя зарплата ростовских санитаров упала почти на две тысячи рублей. Согласно отчету минздрава региона, два года назад санитары в среднем зарабатывали 32,6 тысячи рублей. Теперь же их зарплата равна 30,8 тысячи рублей. А вот зарплата медсестер и фельдшеров за аналогичный период выросла на 1,4 тысячи рублей. У врачей рост зарплаты составил 2,8 тысячи рублей.