На марафон в Югре зарегистрировались более 2500 спортсменов

Стоит напомнить, что марафон в Югре в текущем году будет проходить в течение двух дней. В первый день спортсмены пройдут дистанцию в 50 км классическим стилем, во второй состоится массовый забег на три дистанции: 50, 25 и 5 км. Зарегистрироваться на марафон можно до 7 апреля.