На марафон в Югре зарегистрировались более 2500 спортсменов

Как информирует sovsport.ru, больше половины всех зарегистрированных участников марафона в данный момент являются жителями ХМАО — Югры. Это около 1300 человек. Второе место по числу лыжников занимает Свердловская область — 12% от общего числа участников. На третьем месте — спортсмены из Москвы и Московской области, 7%.
По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, интереса к гонке добавляет участие лыжников сборной РФ, которые на прошедшей пекинской Олимпиаде поставили абсолютный исторический рекорд по числу медалей, включая золотые.
Для множества спортсменов марафон в Югре — уже традиционное завершение сезона, отметил Мосунов. Он также назвал гонку красивой возможностью в очередной раз показать свое мастерство, сравнить себя со знаменитыми лыжниками, оценить, на что сделать упор при подготовке к следующему сезону. «Мне кажется крайне важным давать нашим спортсменам такую возможность — выступать, бороться, оставаться в форме», — сказал Мосунов.
На росте числа участников может положительно сказаться решение оргкомитета марафона об отмене ограничительных эпидемиологических мер. Сейчас поучаствовать в соревнованиях может каждый желающий. Предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации против ковида не требуется. Кроме того, сняли ограничение на участие лыжников старше 65 лет — они смогут поучаствовать в марафоне очно.
Стоит напомнить, что марафон в Югре в текущем году будет проходить в течение двух дней. В первый день спортсмены пройдут дистанцию в 50 км классическим стилем, во второй состоится массовый забег на три дистанции: 50, 25 и 5 км. Зарегистрироваться на марафон можно до 7 апреля.
Официальные партнеры мероприятия — ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.