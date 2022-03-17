ОК усилили поддержку лидеров мнений и зафиксировали рост их активности

В последние дни знаменитости, авторы и блогеры активно присоединяются к ОК или начинают публиковать больше контента. Среди новых инфлюенсеров в соцсети создали страницы Александр Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Ягудин, Ольга Кузьмина, Кирилл Сарычев и многие другие. Продолжают взаимодействовать со своей аудиторией и публиковать контент и те, кто ранее уже был активен в ОК: в частности, Илья Варламов, Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и другие. Кроме того, в ОК работает система продвижения известных личностей. За последнюю неделю соцсеть увеличила ее охват в 2,5 раза.