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ОК усилили поддержку лидеров мнений и зафиксировали рост их активности

17 марта 11:40
Фото: Одноклассники
Одноклассники зафиксировали рост активности блогеров и увеличение числа популярных лидеров мнений в социальной сети.

С начала марта к ОК присоединились более 50 знаменитостей и популярных инфлюенсеров. За последнюю неделю социальная сеть увеличила охват системы продвижения известных личностей в 2,5 раза.

В первой половине марта пользователи ОК стали активнее подписываться на страницы знаменитостей: недельный прирост подписчиков в последние дни увеличился на 170% по сравнению с первой неделей весны. Суммарная аудитория профилей и групп популярных людей в ОК превысила 8 миллионов подписчиков.

Социальная сеть организовала дополнительные меры поддержки популярных авторов: оперативную верификацию профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы, а также дополнительную поддержку как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента.

В последние дни знаменитости, авторы и блогеры активно присоединяются к ОК или начинают публиковать больше контента. Среди новых инфлюенсеров в соцсети создали страницы Александр Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Ягудин, Ольга Кузьмина, Кирилл Сарычев и многие другие. Продолжают взаимодействовать со своей аудиторией и публиковать контент и те, кто ранее уже был активен в ОК: в частности, Илья Варламов, Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и другие. Кроме того, в ОК работает система продвижения известных личностей. За последнюю неделю соцсеть увеличила ее охват в 2,5 раза.

В то же время ОК отметили прирост аудитории во всех официальных группах: СМИ и телеканалов, музеев и театров, НКО и коммерческих брендов. Количество новых подписчиков в верифицированных группах выросло на 56% в сравнении с показателями первой недели марта.

ОК помогает освоиться всем новым авторам и тематическим группам в соцсети: все они получают поддержку на старте и возможность собрать свою лояльную аудиторию на платформе.

Соцсеть активно работает над улучшением пользовательского опыта при ведении тематических сообществ, а также помогает новым авторам контента расширить свою аудиторию. Так, чтобы пользователям было проще приглашать друзей присоединяться к ним в соцсети, Одноклассники запустили удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль.

Все детали в блоге ОК: https://insideok.ru/

#Новости#Общество
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