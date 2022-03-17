Российские войска уничтожили 35 объектов военной инфраструктуры Украины

Генерал-майор рассказал, что российским военным за четверг, 17 марта, удалось взять под контроль два села Новомайорское и Пречистовку в Волновахском районе ДНР, что позволило военнослужащим продвинуться еще на 10 километров, отодвинув позиции противника.
Конашенков добавил, что силами авиации и ПВО удалось сбить вертолет «Ми-24» в воздушном пространстве над Белками и пять беспилотников. Также удалось ликвидировать около 30 объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а именно РСЗО, командные пункты, склады боеприпасов и 14 баз хранения технического вооружения.
В настоящий момент потери ВСУ резерва своего вооружения составляют более 180 самолетов и вертолетов, почти столько же беспилотников, около 1,4 тысячи танков и бронемашин и других видов военной техники.
Ранее в ходе спецоперации военные освободили пять поселений, а ДНР смогла восстановить контроль над 95 населенными пунктами.