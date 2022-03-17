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Российские войска уничтожили 35 объектов военной инфраструктуры Украины

17 марта 17:33
Фото: Pexels.com
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта и ликвидировали 35 объектов военной инфраструктуры Украины, об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор рассказал, что российским военным за четверг, 17 марта, удалось взять под контроль два села Новомайорское и Пречистовку в Волновахском районе ДНР, что позволило военнослужащим продвинуться еще на 10 километров, отодвинув позиции противника.

Конашенков добавил, что силами авиации и ПВО удалось сбить вертолет «Ми-24» в воздушном пространстве над Белками и пять беспилотников. Также удалось ликвидировать около 30 объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а именно РСЗО, командные пункты, склады боеприпасов и 14 баз хранения технического вооружения.

В настоящий момент потери ВСУ резерва своего вооружения составляют более 180 самолетов и вертолетов, почти столько же беспилотников, около 1,4 тысячи танков и бронемашин и других видов военной техники.

Ранее в ходе спецоперации военные освободили пять поселений, а ДНР смогла восстановить контроль над 95 населенными пунктами.

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