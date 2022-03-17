Российские войска уничтожили 35 объектов военной инфраструктуры Украины

Конашенков добавил, что силами авиации и ПВО удалось сбить вертолет «Ми-24» в воздушном пространстве над Белками и пять беспилотников. Также удалось ликвидировать около 30 объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а именно РСЗО, командные пункты, склады боеприпасов и 14 баз хранения технического вооружения.