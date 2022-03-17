Силы ДНР освободили 95 населенных пунктов

По словам Басурина, освобождение территории ДНР не заканчивается. Он отметил, что ВСУ продолжаю обстреливать республику. В ходе этих обстрелов гибнут люди.
Представитель НМ ДНР также добавил, что в Горловке сложилось критическое положение из-за проблем с поставкой воды мирным жителям.
Ранее Басурин рассказал, что бойцы республики осваивают трофейное оружие, которое поставлялось на Украину из других стран. Он сообщил, что вместе с оружием были найдены и инструкции по его использованию, предназначенные для украинских военнослужащих. За счет них военные ДНР быстрее осваивают новое оружее, среди которых есть американские комплексы Javelin и британские ракеты NLAW.