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Силы ДНР освободили 95 населенных пунктов

17 марта 08:19
Фото: УНМ ДНР
Военные Донецкой Народной Республики на 17 марта освободили уже 95 населенных пунктов, об этом сообщил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире «Россия 24».

По словам Басурина, освобождение территории ДНР не заканчивается. Он отметил, что ВСУ продолжаю обстреливать республику. В ходе этих обстрелов гибнут люди.

Представитель НМ ДНР также добавил, что в Горловке сложилось критическое положение из-за проблем с поставкой воды мирным жителям.

Ранее Басурин рассказал, что бойцы республики осваивают трофейное оружие, которое поставлялось на Украину из других стран. Он сообщил, что вместе с оружием были найдены и инструкции по его использованию, предназначенные для украинских военнослужащих. За счет них военные ДНР быстрее осваивают новое оружее, среди которых есть американские комплексы Javelin и британские ракеты NLAW.

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