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Суд в Ростове-на-Дону вернул государству приватизированное бомбоубежище

17 марта 11:04
Фото: 67.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону суд постановил вернуть государству приватизированное бомбоубежище, сообщает Ростовский областной суд.

С иском в суд обратился прокурор Первомайского района, ответчиками выступали компании «Ростниитм», «Профи» и один из местных жителей. Бункер площадью 617 квадратных метров находится в здании организации «Ростниитм».

Бомбоубежище построили в 1976 году, оно может вместить 700 человек. В 2014 году компания «Бизнес-Центр» выкупила здание, в котором оно находится.

После этого помещения выкупил местный житель, но прокурор заявил, что сделки являются незаконными. По его словам, здание принадлежит государству и продавать его нельзя.

Суд встал на сторону прокурора и постановил вернуть помещения государству.

Ранее ростовские спасатели разъяснили, где прятаться жителям в Ростове в случае ЧС.

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