Суд в Ростове-на-Дону вернул государству приватизированное бомбоубежище

С иском в суд обратился прокурор Первомайского района, ответчиками выступали компании «Ростниитм», «Профи» и один из местных жителей. Бункер площадью 617 квадратных метров находится в здании организации «Ростниитм».
Бомбоубежище построили в 1976 году, оно может вместить 700 человек. В 2014 году компания «Бизнес-Центр» выкупила здание, в котором оно находится.
После этого помещения выкупил местный житель, но прокурор заявил, что сделки являются незаконными. По его словам, здание принадлежит государству и продавать его нельзя.
Суд встал на сторону прокурора и постановил вернуть помещения государству.