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Суворовский стал безопаснее

17 марта 08:21
Основные места скопления людей в районе оборудованы камерами видеонаблюдения, интегрированными в общегородскую систему «Безопасный город».

Пять камер видеонаблюдения высокого разрешения комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» появились в Суворовском. Установлены они на самых оживленных перекрестках на въездах в район. По просьбе ГИБДД, две из пяти камер оснащены функцией фиксации автомобильных номеров, что обеспечивает информативный видеоконтроль транспортного потока. Работа будет продолжена и в других местах района.

Напомним, в конце января текущего года, по инициативе застройщика состоялась рабочая встреча с представителями ГИБДД, руководства отделения полиции Октябрьского района, МКУ «Безопасный город» и МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». В ходе встречи обсуждалась необходимость включения района в региональную систему обеспечения безопасности населения Ростовской области. Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» выразило готовность финансового участия в проекте.

Итогом встречи стало начало работ по обеспечению Суворовского камерами наблюдения. Работы были выполнены специалистами МКУ «Безопасный город». Следующим этапом станет интеграция в систему ранее установленных мэрией камер в пешеходной зоне Измайловского бульвара, который окольцовывает районные школу и два детсада. Как сообщили источники в администрации, сейчас там решается вопрос с подключением камер к электропитанию. После завершения строительства парка им. 70-летия Победы, он также будет включен в общегородскую систему видеонаблюдения за правопорядком.

В идеале, планируется включить в «Безопасный город» также и камеры, уже стоящие в домах и учреждениях Суворовского, однако этот вопрос требует серьезной технической проработки различными ведомствами.

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