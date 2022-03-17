Суворовский стал безопаснее

Пять камер видеонаблюдения высокого разрешения комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» появились в Суворовском. Установлены они на самых оживленных перекрестках на въездах в район. По просьбе ГИБДД, две из пяти камер оснащены функцией фиксации автомобильных номеров, что обеспечивает информативный видеоконтроль транспортного потока. Работа будет продолжена и в других местах района.
Напомним, в конце января текущего года, по инициативе застройщика состоялась рабочая встреча с представителями ГИБДД, руководства отделения полиции Октябрьского района, МКУ «Безопасный город» и МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». В ходе встречи обсуждалась необходимость включения района в региональную систему обеспечения безопасности населения Ростовской области. Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» выразило готовность финансового участия в проекте.
Итогом встречи стало начало работ по обеспечению Суворовского камерами наблюдения. Работы были выполнены специалистами МКУ «Безопасный город». Следующим этапом станет интеграция в систему ранее установленных мэрией камер в пешеходной зоне Измайловского бульвара, который окольцовывает районные школу и два детсада. Как сообщили источники в администрации, сейчас там решается вопрос с подключением камер к электропитанию. После завершения строительства парка им. 70-летия Победы, он также будет включен в общегородскую систему видеонаблюдения за правопорядком.
В идеале, планируется включить в «Безопасный город» также и камеры, уже стоящие в домах и учреждениях Суворовского, однако этот вопрос требует серьезной технической проработки различными ведомствами.