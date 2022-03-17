Суворовский стал безопаснее

Итогом встречи стало начало работ по обеспечению Суворовского камерами наблюдения. Работы были выполнены специалистами МКУ «Безопасный город». Следующим этапом станет интеграция в систему ранее установленных мэрией камер в пешеходной зоне Измайловского бульвара, который окольцовывает районные школу и два детсада. Как сообщили источники в администрации, сейчас там решается вопрос с подключением камер к электропитанию. После завершения строительства парка им. 70-летия Победы, он также будет включен в общегородскую систему видеонаблюдения за правопорядком.