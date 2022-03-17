Выгодные вклады сегодня предлагают такие крупные финансовые организации, как Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «ОТП Банк» и другие. Депозиты становятся хорошим инвестиционным инструментом. Одно из важных преимуществ в том, что на депозиты распространяется система страхования. Можно выбрать подходящий счет в банках Ростовской области по валюте, сроку, времени выплаты процентов. Все эти условия прописываются в договоре.
Депозит является простым способом сохранения своих сбережений или накоплений на крупную покупку. Определенная сумма передается в банк, который выплачивает проценты за время, пока деньги находятся у него. Деньги в банках застрахованы государством, можно получать доход в виде процентов. Открыть депозит может любой гражданин России, которому исполнилось 14 лет.
Виды ставок:
В банковском договоре прописывается, какой вид ставки используется и с какой периодичностью начисляются проценты. Помимо этого, в условиях определяется, что можно делать с депозитом: разрешается ли его пополнять или частично снимать деньги и т. д.
Вне зависимости от того, какой депозит гражданин открыл, банк может вернуть деньги по первому требованию. Однако при досрочном расторжении договора есть риск потери доходности полностью или частично. Уточнить нюансы уплаты налогов за проценты можно в отделении.
В Сбербанке можно открыть «СберВклад» по ставке до 21% годовых. Сумма — от 100 тысяч. Счет можно открывать в рублях. Пополнять безналично допускается без ограничений, наличными — от 1000. Частичное снятие не предусматривается.
При открытии вклада в Сбербанке онлайн можно оформить ставку 21% (если счет создается на 1-3 месяца), если на 6 месяцев — 16%, если на год — 13%. При открытии в офисе ставки меньше: 12 — 20%.
Проценты начисляются в конце срока вклада. Ставка может быть различной в зависимости от срока депозита и места его открытия. Можно снять средства досрочно, однако ставка в таком случае составит 0,01% годовых.
«Газпромбанк» предоставляет возможность воспользоваться предложением «Копить» — банк будет выплачивать до 21,4% годовых в рублях. Минимальная сумма составляет 15 тысяч. Оформить можно онлайн. Ставка действует при открытии в интернет-банке или мобильном приложении. При открытии в рублях ставка снижается на 0,1 п. п., а минимальная сумма составит 100 тысяч рублей.
Для некоторых категорий клиентов предусматривается дополнительная надбавка по депозитам в рублях. К ним относят клиентов-пенсионеров (0,1%), получающих пенсию из ПФР (0,2%), зарплатных пользователей (0,2%), премиальных клиентов (0,3%). Получить услугу можно дистанционно — необходимо связаться с банком и получить карту курьером, после чего открыть депозит в мобильном приложении.
«Совкомбанк» предлагает «Оптимальный» со ставкой 23% годовых при условии открытия на 3 месяца. При открытии депозита на 180 дней доходность составит 10%, на 1095 дней — 12%. Эти условия действительны с 13 марта.
Открыть счет можно в рублях. Минимальная сумма составляет 10 000, пополнять можно от 1000. Не предусматривается расходование денег. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном закрытии максимальная ставка равна 0,01% годовых. Как и большинство крупных банков, организация входит в государственную систему страхования.
В ВТБ можно воспользоваться предложением «Новое время» по ставке до 22,93%. Сумма составляет от 1000 до 1 000 000 000 рублей. Срок составляет 181 день. Отсутствует функция пополнения и снятия.
Возможно получение надбавки по опции «Сбережения» по «Мультикарте». Она составляет 1% годовых при тратах по карте в месяц от 10 тысяч. Получить надбавку можно на минимальный совокупный остаток по вкладам в рублях. Выплата производится на мастер-счет не позднее 15-го числа следующего месяца.
Чтобы воспользоваться этой опцией, следует оформить «Мультикарту» ВТБ, подключить в дальнейшем опцию «Сбережения» и разместить средства на вкладах, совершать покупки по «Мультикарте».
Альтернативное предложение — «Вклад Первый». Минимальная сумма составляет 1 000 при использовании для открытия ВТБ онлайн или банкоматов. Срок составляет 91 день. Доходность — 21,37%, если не снимать проценты. При открытии в отделении минимальная сумма будет равна 30 000.
Частным клиентам предлагается счет до 20% годовых. Внести средства можно в рублях РФ — от 10 тысяч до 65 000 000. При действии счета 91 день ставка составит 20%, 181 день — 18%. Она выплачивается в конце срока вклада. Не разрешаются дополнительные взносы и расходные операции.
По предложению «Надежный» от банка «Открытие» можно получить до 21% годовых. Срок действия составляет от 3 месяцев до 2 лет. Можно открывать в рублях или долларах США. Минимальная сумма для открытия составляет 50 000 рублей.
Для премиальных клиентов добавляется 1% к ставке. Открыть счет и управлять им можно в интернет-банке или мобильном приложении. Предложение со ставкой 21% действует при открытии счета на 91 или 181 день в рублях и получении средств в конце срока вклада.
«Почта Банк» запустил «Сейф-счет» со ставкой 25% годовых на остаток. Минимальная сумма составляет 100 000 рублей. Отличие предложения в том, что деньги доступны вкладчику в любой момент — можно выполнять переводы, при этом процент начисляется на остаток.
«Сейф-счет» открывается для действующих и новых клиентов банка бессрочно. Карта не выпускается к счету, но можно перевести необходимую сумму на текущий сберегательный счет и снять ее.
«Россельхозбанк» предлагает «Доходный» с повышенной ставкой до 21%. Срок составляет до 4 лет. Минимальная сумма — от 3 000 рублей. Можно открыть дистанционно.
Кредитная организация входит в перечень системно значимых банков России по версии ЦБ РФ на 2020 год. Помимо этого, она включена в топ-3 банков России по размеру портфеля вкладов физических лиц. С 2005 года учреждение является участником государственной системы страхования.
В «Тинькофф» можно создать вклад с пополнением и частичным изъятием. Ежемесячно можно получать проценты на карту или депозит. Сумма составляет до 23,14% годовых. Продолжительность действия счета составляет от 3 до 24 месяцев. Минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей или 1000 евро, долларов или фунтов.
Пополнять счет можно наличными в банкоматах «Тинькофф» или посредством банковского перевода. Можно осуществлять перевод с карты или наличными через партнеров. Есть возможность досрочно закрыть вклад и вывести часть денег. Средства будут переведены на карту, выпущенную к счету.
Можно частично или полностью изъять средства. При закрытии вклада досрочно высокая ставка не будет действовать — клиент потеряет начисляемые проценты. Сумма выплачивается сразу.