Выгодные вклады сегодня предлагают такие крупные финансовые организации, как Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «ОТП Банк» и другие. Депозиты становятся хорошим инвестиционным инструментом. Одно из важных преимуществ в том, что на депозиты распространяется система страхования. Можно выбрать подходящий счет в банках Ростовской области по валюте, сроку, времени выплаты процентов. Все эти условия прописываются в договоре.