Абрамченко: Бизнес не дал Росприроднадзору полных данных по утилизации тары и шин

Напомним: в конце прошлого года Росприроднадзор направил запросы в более чем 30 ассоциаций, работающих в сфере производства и импорта алкоголя, электроники, автошин и других товаров. Требуемые данные представили только 7 ассоциаций, при этом сведения были неполными, пишет РБК.
Так, ассоциация “Экошинсоюз” сообщила, что в прошлом году отходы утилизировались на мощностях 27 компаний. Ассоциация “РусПро” заявила о привлечении 21 утилизатора. Однако не были представлены ни наименования конкретных объектов утилизации, ни их производственные мощности. Не было даже сведений о том, какие конкретно отходы перерабатывают эти компании.
По словам представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, ассоциации не имеют реальной информации об ответственности бизнеса за утилизацию или просто не представляют полных данных о заключении договоров с фирмами-утилизаторами.
В свою очередь, гендиректор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев заявил, что производители не только часто передают некорректную отчетность, но и подменяют одни отходы другими.
Правительство уже поручило провести комплексную оценку работающих в Российской Федерации утилизаторов. Их проверят на соответствие эконормам, в том числе тем, что выходят за рамки РОП. Поддержку данному мероприятию оказывает РЭО. Буцаев заявил, что данные проверки должны быть представлены уже в декабре текущего года.
Также Денис Буцаев отметил то, что ставки утилизационного сбора не покрывают фактические затраты предприятий-утилизаторов. При этом производители и импортеры стараются при помощи различных профильных ассоциаций занижать стоимость оказываемых услуг. Для этого используются конкурентные процедуры. При этом часто бывает, что ассоциации берут от производителей половину ставки экосбора, а утилизаторам передаются еще меньшие суммы.