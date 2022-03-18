Абрамченко: Бизнес не дал Росприроднадзору полных данных по утилизации тары и шин

Так, ассоциация “Экошинсоюз” сообщила, что в прошлом году отходы утилизировались на мощностях 27 компаний. Ассоциация “РусПро” заявила о привлечении 21 утилизатора. Однако не были представлены ни наименования конкретных объектов утилизации, ни их производственные мощности. Не было даже сведений о том, какие конкретно отходы перерабатывают эти компании.