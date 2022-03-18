В России обрабатывается свыше 40% отходов

Глава РЭО отметил, что, по данным федеральной схемы обращения с отходами, каждый год в нашей стране образуется порядка 59,7 млн тонн отходов. Из всего этого количества в прошлом году было обработано 40,6%, что на 10% выше, чем годом ранее,пишет rg.ru.
По словам Буцаева, это стало возможным благодаря вводу в работу новых предприятий. В частности, в прошлом году в 34 регионах России было запущено шестьдесят одно предприятие по обращению с отходами общей мощностью 5,35 млн тонн, включая тридцать три объекта сортировки и одиннадцать комплексных объектов с сортировками. Общая мощность объектов по обращению с ТКО в стране составляет 28,9 млн тонн, а совокупный объем финансовых вложений в сферу обращения с отходами в минувшем году составил свыше 30 млрд рублей.
Денис Буцаев также сообщил, что РЭО поддерживает инвесторов в инфраструктуру обращения с отходами. В частности, за прошлый год было профинансировано пять проектов на общую сумму 6,1 млрд рублей.
Согласно нацпроекту «Экология» к 2030 году уровень сортировки ТКО в России должен достичь 100%, а доля захоронения снизиться как минимум вдвое.