В России обрабатывается свыше 40% отходов

По словам Буцаева, это стало возможным благодаря вводу в работу новых предприятий. В частности, в прошлом году в 34 регионах России было запущено шестьдесят одно предприятие по обращению с отходами общей мощностью 5,35 млн тонн, включая тридцать три объекта сортировки и одиннадцать комплексных объектов с сортировками. Общая мощность объектов по обращению с ТКО в стране составляет 28,9 млн тонн, а совокупный объем финансовых вложений в сферу обращения с отходами в минувшем году составил свыше 30 млрд рублей.