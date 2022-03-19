В Солнечногорске запустили мусороперерабатывающий комплекс мощностью 500 000 тонн

Мусоровозы привозят на предприятие отходы и в закрытой локации подают их на сортировочную ленту. Сортировка мусора происходит на четырех линиях, в состав которых входят магнитные, баллистические и другие сепараторы, позволяющие отделять металлы от других видов отходов и разделять прочие типы мусора. Кроме этого, используются оптические сканеры для извлечения пластика и макулатуры.