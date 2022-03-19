В Солнечногорске запустили мусороперерабатывающий комплекс мощностью 500 000 тонн

Средства были переданы в виде облигационного займа, сообщили в ППК “Российский экологический оператор”, пишет ТАСС.
Напомним: в прошлом году кабмин одобрил для РЭО облигационные займы как метод инвестиционной поддержки мусороперерабатывающей отрасли. Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что по данной программе профинансировано 5 проектов на сумму более чем 6 млрд рублей. Ставка по займам составила 3% годовых, а срок – 8 лет.
Также Буцаев отметил, что в Московской области 100% твердых коммунальных отходов направляется на обработку, и это стало возможным благодаря введению в строй новых объектов обращения с ТКО. Только в 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию 10 таких объектов.
Во время открытия завода в Солнечногорске присутствовали гендиректор РЭО Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, председатель совета директоров группы “ЭкоЛайн” Евгений Михайлов, руководитель КПО “Нева” Александр Апухтин.
Комплекс начали строить в январе прошлого года. Его оборудование соответствует всем международным нормам. По оценкам специалистов, предприятие автоматизировано на 83% – это максимальный показатель для отрасли в целом. 78% оборудования изготовлено в России. Изготовлением и наладкой занималась компания “Экомашгрупп”.
Что касается рабочего процесса нового завода, то до 75% отходов будет идти на утилизацию и примерно 20% - на переработку. До 30% составит компостирование органического отсева в техногрунт.
Мусоровозы привозят на предприятие отходы и в закрытой локации подают их на сортировочную ленту. Сортировка мусора происходит на четырех линиях, в состав которых входят магнитные, баллистические и другие сепараторы, позволяющие отделять металлы от других видов отходов и разделять прочие типы мусора. Кроме этого, используются оптические сканеры для извлечения пластика и макулатуры.
Инвестиции в строительство и оснащение КПО “Нева” составили 7,2 млрд рублей. При этом на заводе будут трудиться 526 человек, а налоговые отчисления за первые 10 лет превысят 3 млрд рублей.
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