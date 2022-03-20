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Многие граждане России положительно высказались о мусорной реформе — РЭО

19 марта 21:07
Фото: pxhere.com
Более 74% россиян положительно высказались о реформе обращения с ТКО. О ходе реформы были осведомлены 68% граждан. Такие сведения представил опрос о ходе реформы в области обращения с ТКО. Его заказчиком является Российский экологический оператор (РЭО).

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в конце прошлого года организация выступила заказчиком опроса касаемо реформы в области обращения с отходами и отрасли в целом. По итогам исследования стало известно, что 74% россиян, которые знают о ходе реформы, одобряют ее, пишет ТАСС.

Отмечается, что 48% респондентов оценивают исключительно положительно реформу, 26% относятся к ее реализации скорее положительно, 20% высказались негативно, а 6% затруднились с оценкой. Также, по данным опроса, стало известно, что 52% знают приблизительно о реформе, а 16% хорошо информированы о ней. 32% россиян ничего не знают о том, что с 1 января 2019 года в стране стартовала реформа по обращению с отходами.

При этом Буцаев отметил, что опрос показал хорошую осведомленность граждан России об институте регионального оператора. Так, 73% опрошенных, которые получают услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она выполняется специализированным регоператором. 68% россиян отметили, что не имеют проблем с вывозом ТКО.

41% опрошенных высказались о полном отсутствии проблем с вывозом мусора. 27% граждан рассказали о несущественных проблемах. О серьезных проблемах с вывозом отходов рассказали 17% опрошенных, и еще 15% не смогли дать ответ.

К тому же опрос показал уровень осведомленности граждан России о волонтерских и просветительских мероприятиях, которые проводятся местными властями и регоператорами. 45% респондентов осведомлены о волонтерских акциях, 36% знают о мероприятиях по теме раздельного сбора мусора и осознанного потребления.

Опрос проводился, чтобы проанализировать эффективность мер по достижению целей реформы обращения с мусором в последнем квартале прошлого года. В телефонном опросе участвовали граждане старше 18 лет, проживающие в 85 российских субъектах. Исследование проводилось методом CATI путем случайного отбора опрошенных внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью менее 3,4% среди 30 205 граждан России.

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