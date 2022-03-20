Многие граждане России положительно высказались о мусорной реформе — РЭО

Отмечается, что 48% респондентов оценивают исключительно положительно реформу, 26% относятся к ее реализации скорее положительно, 20% высказались негативно, а 6% затруднились с оценкой. Также, по данным опроса, стало известно, что 52% знают приблизительно о реформе, а 16% хорошо информированы о ней. 32% россиян ничего не знают о том, что с 1 января 2019 года в стране стартовала реформа по обращению с отходами.