Многие граждане России положительно высказались о мусорной реформе — РЭО

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в конце прошлого года организация выступила заказчиком опроса касаемо реформы в области обращения с отходами и отрасли в целом. По итогам исследования стало известно, что 74% россиян, которые знают о ходе реформы, одобряют ее, пишет ТАСС.
Отмечается, что 48% респондентов оценивают исключительно положительно реформу, 26% относятся к ее реализации скорее положительно, 20% высказались негативно, а 6% затруднились с оценкой. Также, по данным опроса, стало известно, что 52% знают приблизительно о реформе, а 16% хорошо информированы о ней. 32% россиян ничего не знают о том, что с 1 января 2019 года в стране стартовала реформа по обращению с отходами.
При этом Буцаев отметил, что опрос показал хорошую осведомленность граждан России об институте регионального оператора. Так, 73% опрошенных, которые получают услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она выполняется специализированным регоператором. 68% россиян отметили, что не имеют проблем с вывозом ТКО.
41% опрошенных высказались о полном отсутствии проблем с вывозом мусора. 27% граждан рассказали о несущественных проблемах. О серьезных проблемах с вывозом отходов рассказали 17% опрошенных, и еще 15% не смогли дать ответ.
К тому же опрос показал уровень осведомленности граждан России о волонтерских и просветительских мероприятиях, которые проводятся местными властями и регоператорами. 45% респондентов осведомлены о волонтерских акциях, 36% знают о мероприятиях по теме раздельного сбора мусора и осознанного потребления.
Опрос проводился, чтобы проанализировать эффективность мер по достижению целей реформы обращения с мусором в последнем квартале прошлого года. В телефонном опросе участвовали граждане старше 18 лет, проживающие в 85 российских субъектах. Исследование проводилось методом CATI путем случайного отбора опрошенных внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью менее 3,4% среди 30 205 граждан России.