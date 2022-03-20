Специалисты РЭО разработали аналитическую систему для сферы обращения с ТКО

В РЭО уже пользуются новой системой, заявил руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. С ее помощью проводится анализ негативного воздействия мусора на особо охраняемые природные территории. Кроме того, она позволяет прогнозировать скорость накопления ТКО в зависимости от числа жилых домов в регионе и количества населения. Наконец, новая платформа покажет риски для ООПТ, связанные с размещением объектов, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает сайт rg.ru.
По словам заместителя генерального директора ППК «РЭО» Алексея Бурова, платформа собирает данные из различных источников. Это и отчеты регоператоров, и сведения из федерльной системы обращения с ТКО, и другая официальная информация. К платформе подключен сервис «РЭО Радар», передающий сообщения, представленные в том числе в формате 3D-картографии.
Отдельно упоминается цветовая индикация негативного воздействия ТКО на ООПТ. Если зона подсвечена зеленым, это означает, что заполненность объектов инфраструктуры обращения с отходами ниже 30%. Если же локация горит красным, то заполненность уже превысила 80%. Промежуточные стадии обозначаются желтым и оранжевым цветами.
Кроме того, платформа подгружает данные с сайтов Минприроды, Росстата и других структур.