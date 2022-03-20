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Специалисты РЭО разработали аналитическую систему для сферы обращения с ТКО

20 марта 06:43
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор завершил работу над созданием аналитической платформы, позволяющей выявлять дефицит мощностей для обработки мусора в регионах. Также платформа поможет выявить зоны риска для регоператоров, в том числе на основе прогнозирования массы образования ТКО.

В РЭО уже пользуются новой системой, заявил руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. С ее помощью проводится анализ негативного воздействия мусора на особо охраняемые природные территории. Кроме того, она позволяет прогнозировать скорость накопления ТКО в зависимости от числа жилых домов в регионе и количества населения. Наконец, новая платформа покажет риски для ООПТ, связанные с размещением объектов, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает сайт rg.ru.

По словам заместителя генерального директора ППК «РЭО» Алексея Бурова, платформа собирает данные из различных источников. Это и отчеты регоператоров, и сведения из федерльной системы обращения с ТКО, и другая официальная информация. К платформе подключен сервис «РЭО Радар», передающий сообщения, представленные в том числе в формате 3D-картографии.

Отдельно упоминается цветовая индикация негативного воздействия ТКО на ООПТ. Если зона подсвечена зеленым, это означает, что заполненность объектов инфраструктуры обращения с отходами ниже 30%. Если же локация горит красным, то заполненность уже превысила 80%. Промежуточные стадии обозначаются желтым и оранжевым цветами.

Кроме того, платформа подгружает данные с сайтов Минприроды, Росстата и других структур.

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