Специалисты РЭО разработали аналитическую систему для сферы обращения с ТКО

В РЭО уже пользуются новой системой, заявил руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев. С ее помощью проводится анализ негативного воздействия мусора на особо охраняемые природные территории. Кроме того, она позволяет прогнозировать скорость накопления ТКО в зависимости от числа жилых домов в регионе и количества населения. Наконец, новая платформа покажет риски для ООПТ, связанные с размещением объектов, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает сайт rg.ru.