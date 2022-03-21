Глава РЭО Буцаев предложил создать справочники, регулирующие переработку навоза

В то же время, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы Александра Когана, определение побочного продукта и способов его признания уже есть в бухучете и внутренних документах, а что такое побочный продукт — прописано в ГОСТе. Сегодня же предложение состоит в том, чтобы рассмотреть данную проблему законодательно, добавив новое правило, согласно которому спустя три года побочному продукту должна быть отведена роль либо продукции, либо отхода. Как считает Коган, это будет стимулом для производителей заранее подумать над дальнейшей судьбой побочных продуктов.