Глава РЭО Буцаев предложил создать справочники, регулирующие переработку навоза

Как сообщает 360tv.ru, законопроект, посвященный вторичным материальным ресурсам, рассматривали в ходе круглого стола, организованного Комитетом по экологии Госдумы. Один из главных вопросов, вокруг которого шло обсуждение, был посвящен урегулированию понятия «побочный продукт». Одно из предложений было выдвинуто Российским экологическим оператором. В РЭО полагают, что вводя такое регулирование в РФ, можно воспользоваться зарубежным опытом внедрения специальных справочников.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, оборот побочных продуктов сегодня должным образом не регулируется законодательством — законопроект о ВМР мог бы решить данную проблему. С привлечением коллег из профильных ведомств специалисты РЭО рассмотрели возможность отнести отходы производства, такие как навоз и золошлаки, к группам побочных продуктов или отходов. Уже наработан международный опыт разработки информационно-технических справочников, которые должны быть предусмотрены и рассматриваемым законопроектом.
«Такие справочники предназначены для того, чтобы указать, что является отходом, а что — побочной продукцией», — говорит Денис Буцаев.
По словам заместителя гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, можно было бы пойти по пути, когда в качестве побочной продукции рассматривается продукция, удовлетворяющая требованиям, предусмотренным информационно-техническими справочниками. А говоря в целом о законопроекте, во избежание дробления цепочки обращения с ТКО на два закона, необходимо в основном сосредоточиться на законе об отходах производства и потребления.
«То есть все положения законопроекта перенести в Федеральный закон № 89-ФЗ», — уточнил он.
В то же время, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы Александра Когана, определение побочного продукта и способов его признания уже есть в бухучете и внутренних документах, а что такое побочный продукт — прописано в ГОСТе. Сегодня же предложение состоит в том, чтобы рассмотреть данную проблему законодательно, добавив новое правило, согласно которому спустя три года побочному продукту должна быть отведена роль либо продукции, либо отхода. Как считает Коган, это будет стимулом для производителей заранее подумать над дальнейшей судьбой побочных продуктов.