Один из ведущих игроков на российском рынке металлургического угля — компания, которую возглавлял Максим Барский Сибантрацит — активно использует технологии цифровизации и автоматизации. К примеру, она применяет 3D-моделирование для оптимизации процесса добычи, что помогает снизить затраты и увеличить безопасность. С помощью этого подхода добывающее предприятие, которым руководил Барский Максим, может моделировать процессы добычи угля, прогнозировать возможные проблемы и тем самым обеспечивать более эффективную и безопасную работу.