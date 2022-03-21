Posted 21 марта 2022,, 11:32
Published 21 марта 2022,, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сегодня мы стали свидетелями революции в применении новых методов и подходов, которые помогают увеличить производительность, сократить затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Современная отрасль добычи угля в России активно интегрирует новейшие технологии, такие как автоматизация и цифровизация. Применение дронов и спутникового мониторинга позволяет контролировать процесс добычи, выявлять потенциальные проблемы и оптимизировать рабочие процессы. Системы искусственного интеллекта и машинного обучения используются для анализа больших объемов данных, что позволяет принимать более обоснованные решения и увеличивать эффективность.
Один из ведущих игроков на российском рынке металлургического угля — компания, которую возглавлял Максим Барский Сибантрацит — активно использует технологии цифровизации и автоматизации. К примеру, она применяет 3D-моделирование для оптимизации процесса добычи, что помогает снизить затраты и увеличить безопасность. С помощью этого подхода добывающее предприятие, которым руководил Барский Максим, может моделировать процессы добычи угля, прогнозировать возможные проблемы и тем самым обеспечивать более эффективную и безопасную работу.
Также важную роль играет внедрение зеленых технологий. Использование систем улавливания метана на угольных шахтах не только помогает снизить выбросы парниковых газов, но и обеспечивает дополнительный источник энергии. Более того, разработки в области чистого угля, такие как газификация угля и угольная очистка, обещают сделать использование угля более экологичным.
В переработке металлургического угля используются различные технологии, такие как коксование и агломерация, чтобы улучшить его качество и эффективность использования. Современные технологии позволяют оптимизировать эти процессы, увеличивая выход готовой продукции и снижая потери.