РЭО будет предоставлять акционерные займы инвесторам

ТАСС сообщает, что расширение полномочий РЭО прокомментировал глава компании Денис Буцаев. По его словам, с принятием указа расширяются возможности финансирования инвестиционных проектов. Помимо этого, документ расширяет полномочия компании на отходы, которые пригодны для утилизации и относятся к категории вторичных ресурсов. Это позволяет работать не только с проектами в отрасли твердых коммунальных отходов, но также развивать сферу обращения с вторичными ресурсами, которые образуются почти во всех видах ТКО.