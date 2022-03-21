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РЭО будет предоставлять акционерные займы инвесторам

21 марта 02:45
Фото: reo.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

С этого момента компания сможет выполнять функции заказчика государственных информационных систем, предоставлять инвесторам акционерные займы, а также принимать участие в распределении субсидий российским субъектам.

ТАСС сообщает, что расширение полномочий РЭО прокомментировал глава компании Денис Буцаев. По его словам, с принятием указа расширяются возможности финансирования инвестиционных проектов. Помимо этого, документ расширяет полномочия компании на отходы, которые пригодны для утилизации и относятся к категории вторичных ресурсов. Это позволяет работать не только с проектами в отрасли твердых коммунальных отходов, но также развивать сферу обращения с вторичными ресурсами, которые образуются почти во всех видах ТКО.

«Новые полномочия в том числе позволят ППК создавать новые мощности и оказывать поддержку существующим предприятиям, работающим в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП)», — сообщил Буцаев.

Также подписанный президентом РФ указ предоставляет Российскому экологическому оператору право принимать участие в отборе получателей межбюджетных трансфертов и субсидий, предоставляемых Минприроды Российской Федерации в сфере обращения с отходами. В данном случае имеются в виду прямые субсидии, которые предоставляются инвесторам, реализующим инвестпроекты, а также российским субъектам.

«Полномочия будут способствовать развитию отрасли утилизации отходов, которая нуждается в наибольшей поддержке со стороны государства, включая развитие обращения с отходами электронного оборудования, шин, стекла, текстильных изделий и многокомпонентной упаковки», — добавил Денис Буцаев.

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, указ подписан с целью создать эффективные условия и меры для привлечения частных инвесторов к инвестпроектам в сфере обращения с ТКО и вторсырьем. Этот шаг был необходим, в частности, для реализации нового проекта

по построению в России экономики замкнутого цикла.

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