РЭО:Осведомленность россиян об институте регоператоров увеличилась до 73%

Как рассказал глава компании, институт регоператоров начал действовать с 2019 года, когда была запущена реформа по обращению с ТКО. С того времени доля потребителей, знающих о работе специализированных региональных операторов, увеличилась в четыре раза и составила 73%, передает ТАСС.
«На сегодняшний день в России определены 287 зон деятельности регоператоров, выбрано 183 региональных оператора. В целом можно говорить, что имеется позитивный тренд на информированность населения о функционировании реформы обращения с ТКО», – отметил Денис Буцаев.
Для сравнения: в 2019 году 57% опрошенных граждан ничего не знали о деятельности регоператоров, при этом 22,6% никогда не слышали об их существовании.
В свою очередь, заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал, что регионами - лидерами по осведомленности стали такие субъекты РФ, как Смоленская, Калининградская области и Ненецкий АО – 86%, а также Омская, Оренбургская, Магаданская области, Республика Бурятия и Забайкальский край – 84%.
При этом Евгений Карелов подчеркнул, что люди знают о работе регоператоров именно в тех регионах, где имеются проблемы с вывозом мусора.
«Как правило, в субъектах, где все стабильно и регоператор работает как часы, население не интересуется, почему и как все работает», – прокомментировал Евгений Карелов.
Кроме того, опрос выявил, что в целом о запуске реформы проинформированы 68% россиян. Из них 74% граждан поддерживают реформу, еще 48% респондентов исключительно положительно воспринимают ее, а 26% относятся к ней скорее положительно. Отрицательную оценку реформе дали 20% опрошенных, и 6% участников затруднились с ответом.
Вместе с тем 68% респондентов сообщили, что не имеют существенных проблем с вывозом ТКО в месте проживания. Около 41% опрошенных отметили, что у них вообще нет каких-либо проблем с данной коммунальной услугой. О незначительных проблемах рассказали 27% россиян. При этом 17% потребителей пожаловались на серьезные проблемы с вывозом мусора, и еще 15% участников не смогли оценить работу регоператора.
Всего в исследовании приняли участие жители 85 регионов России в возрасте от 18 лет.