РЭО:Осведомленность россиян об институте регоператоров увеличилась до 73%

Вместе с тем 68% респондентов сообщили, что не имеют существенных проблем с вывозом ТКО в месте проживания. Около 41% опрошенных отметили, что у них вообще нет каких-либо проблем с данной коммунальной услугой. О незначительных проблемах рассказали 27% россиян. При этом 17% потребителей пожаловались на серьезные проблемы с вывозом мусора, и еще 15% участников не смогли оценить работу регоператора.