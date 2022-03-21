РЭО вложит 4 млрд рублей в новый экопроект в Магаданской области

Как сообщает rg.ru, это первый концессионный проект, который будет финансироваться за счет размещения облигаций на бирже.
Концессионное соглашение было подписано заместителем председателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и гендиректором ООО "Магаданская экологическая концессия" Денисом Морозовым при участии главы РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды России Александра Козлова.
По словам Буцаева, первый выпуск собственных облигаций РЭО запланирован на текущий год. В регионе появится современный завод по обработке и утилизации ТКО, который будет включать в себя и сортировку крупногабаритных отходов.
Введение в эксплуатацию завода запланировано на конец 2024 года. РЭО предоставит инвестору заем на сумму более четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций. Всего планируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.
Заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что впервые в нашей стране подписано соглашение подобного рода о партнерстве бизнеса и государства. Новый объект позволит региону снизить отходообразование на полигонах вдвое и увеличить объемы сортировки до 100 процентов. В результате, благодаря созданию завода, Магаданская область выполнит показатели нацпроекта.
Для масштабирования данной практики было подписано соглашение о намерениях между Минприроды РФ, правительством Магаданской области и РЭО. Данный документ предполагает, что Минприроды будет содействовать региональному правительству и РЭО в реализации проектов, а РЭО предоставит для этого меры поддержки.