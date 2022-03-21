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РЭО вложит 4 млрд рублей в новый экопроект в Магаданской области

21 марта 09:24
Около четырех миллиардов рублей будет вложено Российским экологическим оператором (РЭО) в объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Магаданской области. Средства привлекут за счет размещения облигаций РЭО на Московской бирже в рамках облигационной программы на 100 миллиардов рублей.

Как сообщает rg.ru, это первый концессионный проект, который будет финансироваться за счет размещения облигаций на бирже.

Концессионное соглашение было подписано заместителем председателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и гендиректором ООО "Магаданская экологическая концессия" Денисом Морозовым при участии главы РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды России Александра Козлова.

По словам Буцаева, первый выпуск собственных облигаций РЭО запланирован на текущий год. В регионе появится современный завод по обработке и утилизации ТКО, который будет включать в себя и сортировку крупногабаритных отходов.

Введение в эксплуатацию завода запланировано на конец 2024 года. РЭО предоставит инвестору заем на сумму более четырех миллиардов рублей под льготную процентную ставку за счет размещения собственных облигаций. Всего планируется вложить в проект 5,7 миллиарда рублей.

Заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что впервые в нашей стране подписано соглашение подобного рода о партнерстве бизнеса и государства. Новый объект позволит региону снизить отходообразование на полигонах вдвое и увеличить объемы сортировки до 100 процентов. В результате, благодаря созданию завода, Магаданская область выполнит показатели нацпроекта.

Для масштабирования данной практики было подписано соглашение о намерениях между Минприроды РФ, правительством Магаданской области и РЭО. Данный документ предполагает, что Минприроды будет содействовать региональному правительству и РЭО в реализации проектов, а РЭО предоставит для этого меры поддержки.

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