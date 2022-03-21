В РФ внедрят новый федеральный проект по экомониторингу

Система экомониторинга должна обеспечить сбор данных о том, в каком состоянии находится окружающая среда по всей России. К 2030 году система свяжет сведения, в том числе те, которые находятся и в других информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также об источниках отрицательного влияния на экологию и объектах накопленного экологического вреда, пишет издание rg.ru.
Виктория Абрамченко подчеркнула: без единого достоверного ресурса нельзя принять оперативные управленческие решения по реагированию на экологические происшествия и предотвратить экологические катастрофы. В роли такого ресурса выступит комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. “Она объединит и консолидирует в себе данные из государственных информационных ресурсов, а также наборы открытых данных для формирования наиболее объективной картины”, – сообщила Абрамченко.
Применение всех информационных источников даст возможность объективно увидеть состояние и загрязнение воздуха в атмосфере, водных объектов и земель по всей России. Отвечать за реализацию проекта станет ППК “Российский экологический оператор”.
В 2022 году будет создана нормативная основа информационной системы, а также запущен пилотный сервис, в который войдет функционал для мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. Сервис также обеспечит апробацию наилучших технологических решений по передаче информации о состоянии воздуха в режиме онлайн с дальнейшим расширением отработанных принципов и технологий на другие города, участвующие в федеральном проекте “Чистый воздух”.
До 2024 года выработают единую информационную систему и интегрируют ее с другими системами государственных органов. Кроме того, на данной ступени обеспечат доступ для граждан и юрлиц.
По сообщению генерального директора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, в систему экологического мониторинга входят сразу несколько баз: нормативно-правовая, информационная, организационная и программно-технологическая. Последняя из названных даст возможность осуществлять сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды в России, подчеркнул Буцаев.