В РФ внедрят новый федеральный проект по экомониторингу

Система экомониторинга должна обеспечить сбор данных о том, в каком состоянии находится окружающая среда по всей России. К 2030 году система свяжет сведения, в том числе те, которые находятся и в других информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также об источниках отрицательного влияния на экологию и объектах накопленного экологического вреда, пишет издание rg.ru.