РЭО: В январе на переработку направлено 40% ТКО

На подавляющем большинстве введенных в эксплуатацию в 2021 году объектов обращения с ТКО уже начат прием отходов. К таким регионам относятся Белгородская, Брянская, Иркутская, Московская, Ростовская и Сахалинская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. На 2022 год запланирована работа по строительству новых мощностей по обращению с ТКО в Приморском и Пермском краях, Брянской, Ленинградской, Московской и Тульской областях.