РЭО: В январе на переработку направлено 40% ТКО

По представленным регионами РЭО данным, на обработку за первый месяц 2022 года было направлено 40% ТКО, а на утилизацию — 7,2%, об этом пишет 360tv.ru.
«РЭО регулярно мониторит данные по регионам в части объемов обработки и утилизации ТКО. Так, за январь 2022 года доля ТКО, направленных на обработку, в Российской Федерации составила 40,0%, на утилизацию — 7,2%. Доля направленных на захоронение ТКО составила 82,6%. Эти данные не включают показатели по Москве, Орловской области и Еврейской АО, поскольку отчеты не получены от этих регионов в срок», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
На подавляющем большинстве введенных в эксплуатацию в 2021 году объектов обращения с ТКО уже начат прием отходов. К таким регионам относятся Белгородская, Брянская, Иркутская, Московская, Ростовская и Сахалинская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. На 2022 год запланирована работа по строительству новых мощностей по обращению с ТКО в Приморском и Пермском краях, Брянской, Ленинградской, Московской и Тульской областях.
«Московская область, Калужская область, Тамбовская область, Костромская область, Камчатский край, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Тюменская область, Новгородская область вошли в десятку регионов-лидеров по доле обработки ТКО. По доле утилизации ТКО лидерами стали Московская область, Мурманская область, Камчатский край, Ульяновская область, Красноярский край, Республика Адыгея, Калужская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Костромская область. Выполнение показателей федерального проекта, в том числе на 2022 год, прочно связано с наличием соответствующей инфраструктуры в регионах. До сегодняшнего дня мощности по обработке мусора не созданы в некоторых регионах, таких как Еврейская АО, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия», — сообщил заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.