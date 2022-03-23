Глава РЭО Буцаев: Россияне заплатили в 2021 году 175 млрд рублей за вывоз мусора

РБК пишет, что, по словам главы Публично-правовой компании «РЭО» Дениса Буцаева, объем выставленных счетов в общей сумме составил 192,7 миллиарда рублей. Из них оплатили 174,9 миллиарда. В 2020 году суммарный объем выставленных счетов составил 186,5 миллиарда рублей. Из них оплатили только сто шестьдесят миллиардов. В целом собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов составила свыше 90 процентов. Таких показателей удалось достичь благодаря переходу на прямые договоры с гражданами, полному отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов.
Наиболее высокий показатель по собираемости платежей за вывоз мусора в Центральном округе Российской Федерации — жители этих регионов погасили свыше 93 процентов выставленных счетов, что на 0,9 п. п. больше, чем в 2020 году. Жители Приволжского и Уральского федеральных округов погасили 92,8 и 92,7 процента выставленных счетов — рост составил 4,3 и 3,7 п. п.
При этом ни у одного регионального оператора нет стопроцентной собираемости оплаты за услугу по вывозу мусора. Но некоторые из них уверенно приблизились к этому показателю.
Хуже всего оплачивают счета за услугу в Ингушетии — 16,5 процента, на Алтае — 28 процентов и в Магаданской области — 34,2 процента. По словам представителя Российского экологического оператора, это объясняется большими расстояниями до потребителей и отсутствием персональных данных абонентов — это мешает взыскивать долги.
Весной 2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции и локдауна жители России стали меньше платить за вывоз ТКО и другие коммунальные услуги. Это объясняется в том числе отсутствием пеней за неоплаченные вовремя счета. При этом увеличился на двадцать пять процентов объем ТКО в жилом секторе, как утверждали региональные операторы. Они обратились за поддержкой к Правительству РФ, чтобы предотвратить серьезный кассовый разрыв и мусорный коллапс. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета на поддержку компании порядка девяти миллиардов рублей.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что выделение субсидий регоператорам оказало требуемый эффект — компании смогли пройти кризис, который был вызван увеличением объема ТКО в жилом секторе и изменением их состава на фоне резкого снижения прибыли.
Сейчас система обращения с твердыми коммунальными отходами адаптировалась и укрепилась. Это отразилось на результатах собираемости оплаты за услуги по вывозу мусора в прошлом году. По словам представителя РЭО, в 2021 году региональным операторам субсидии уже не требовались.