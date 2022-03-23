Глава РЭО Буцаев: Россияне заплатили в 2021 году 175 млрд рублей за вывоз мусора

Весной 2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции и локдауна жители России стали меньше платить за вывоз ТКО и другие коммунальные услуги. Это объясняется в том числе отсутствием пеней за неоплаченные вовремя счета. При этом увеличился на двадцать пять процентов объем ТКО в жилом секторе, как утверждали региональные операторы. Они обратились за поддержкой к Правительству РФ, чтобы предотвратить серьезный кассовый разрыв и мусорный коллапс. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета на поддержку компании порядка девяти миллиардов рублей.