IT-аналитик: Невозможно предотвратить текучку личных данных

Posted 23 марта 2022,, 19:38
Published 23 марта 2022,, 19:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает news.ru, нельзя защититься от утечки информации из сервиса, где есть все данные пользователя, поскольку слив идет изнутри организации. Теряются личные данные из-за того, что пользователи ставят на свои ПК или телефоны трояны или же работают с «крякнутыми» программами. Таким образом, можно легко подхватить вирус. Такие пользователи не используют антивирус либо игнорируют его предупреждения. Также Муртазин добавил, что отдавать свои данные можно только проверенным компаниям.
Отмечается, что злоумышленники начали использовать фейковые сайты, чтобы проверить данные банковских карт на соответствие слитой базе. Владельцам карт рекомендуют ввести данные своих карт, чтобы проверить, не попали ли они в руки мошенников.