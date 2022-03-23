IT-аналитик: Невозможно предотвратить текучку личных данных

Как сообщает news.ru, нельзя защититься от утечки информации из сервиса, где есть все данные пользователя, поскольку слив идет изнутри организации. Теряются личные данные из-за того, что пользователи ставят на свои ПК или телефоны трояны или же работают с «крякнутыми» программами. Таким образом, можно легко подхватить вирус. Такие пользователи не используют антивирус либо игнорируют его предупреждения. Также Муртазин добавил, что отдавать свои данные можно только проверенным компаниям.