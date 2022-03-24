В РЭО призвали доработать систему контроля за утилизаторами

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, датчики позволят определить, работает ли аппарат вхолостую или же действительно использует мощность для переработки. Он отметил, что на реальную работу энергии расходуется больше. Буцаев напомнил, что подобные методы уже реализованы на некоторых заводах в РФ и СНГ.