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В РЭО призвали доработать систему контроля за утилизаторами

23 марта 23:57
Фото: reo.ru
В России задумались над ужесточением контроля за утилизацией упаковки и товаров. Так, Российский экологический оператор (РЭО) предложил использовать датчики энергопотребления на заводах для мониторинга затрат мощности оборудования.

Этот показатель позволит РЭО рассчитать объем мусора, который завод переработал за смену.

Как сообщает iz.ru, экологический оператор направил свое предложение на рассмотрение в правительство. Реестр заводов-утилизаторов, на которых должны быть установлены датчики, должен быть сформирован к 1 июля. Возможно, инициатива поможет решить проблему липовой утилизации упаковки.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, датчики позволят определить, работает ли аппарат вхолостую или же действительно использует мощность для переработки. Он отметил, что на реальную работу энергии расходуется больше. Буцаев напомнил, что подобные методы уже реализованы на некоторых заводах в РФ и СНГ.

Кроме датчиков, эксперт предложил рассмотреть варианты использования онлайн-камер и тепловизоров, которые отслеживают работу персонала и технологических линий.

Сегодня сведения о переработке использованной упаковки передаются на бумаге. Иногда случается так, что эти данные вызывают сомнения у регуляторов.

Проблема липовой утилизации актуальна для рынка, подчеркнул Буцаев. Например, сейчас нельзя проконтролировать объемы обработки утилизации, регуляторы не понимают, что с ними произошло. При этом решить эту проблему с помощью проверок невозможно — их количество регламентировано.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать механизмы эффективного контроля за утилизацией. Чиновница уже не раз указывала на правовые пробелы и серые зоны, которые фактически позволяют уходить от обязательств по утилизации товаров. Она поставила задачу полностью ликвидировать практику заключения липовых договоров на утилизацию товаров и упаковки.

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