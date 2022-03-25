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Клишас: Решение принимать оплату за энергоресурсы в рублях – шаг к независимости РФ

25 марта 19:01
Фото: pixabay.com
Платежи за газ в рублях – это важный шаг к экономической независимости Российской Федерации. Такое заявление сделал членСовета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что оплата за газ в рублях, введенная пока только в отношении недружественных стран – первый и важный шаг к экономической независимости. Он уверен, что Россия должна все свои ресурсы, в том числе ископаемые, продавать исключительно за рублях, пишет iz.ru.

Также Клишас назвал отказ от доллара в международных расчетах сильнейшим ударом по соединенным Штатам.

При этом отмечается, что это пока не контрсанкция, а просто отказ от навязанных правил.

Напомним, президент РФ, во время недавнего совещания с правительством, анонсировал переход на прием платежей за газ в рублях, в отношении недружественных РФ стран.

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