Клишас: Решение принимать оплату за энергоресурсы в рублях – шаг к независимости РФ

Сенатор отметил, что оплата за газ в рублях, введенная пока только в отношении недружественных стран – первый и важный шаг к экономической независимости. Он уверен, что Россия должна все свои ресурсы, в том числе ископаемые, продавать исключительно за рублях, пишет iz.ru.