Клишас: Решение принимать оплату за энергоресурсы в рублях – шаг к независимости РФ

Сенатор отметил, что оплата за газ в рублях, введенная пока только в отношении недружественных стран – первый и важный шаг к экономической независимости. Он уверен, что Россия должна все свои ресурсы, в том числе ископаемые, продавать исключительно за рублях, пишет iz.ru.
Также Клишас назвал отказ от доллара в международных расчетах сильнейшим ударом по соединенным Штатам.
При этом отмечается, что это пока не контрсанкция, а просто отказ от навязанных правил.
Напомним, президент РФ, во время недавнего совещания с правительством, анонсировал переход на прием платежей за газ в рублях, в отношении недружественных РФ стран.