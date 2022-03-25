РЭО: На берегу Байкала появятся 142 контейнера для раздельного сбора отходов

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на слова Буцаева, в минувшем году Иркутская область получила из федерального бюджета 17,6 миллиона рублей в виде субсидии для реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Это позволило приобрести для региона 963 контейнера под раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них 142 контейнера было закуплено муниципальными образованиями, местом расположения которых является центральная экологическая зона Байкальской природной территории. Речь об Ольхонском районе, Байкальском муниципальном образовании, Слюдянском городском поселении.
«Хочу напомнить, что Байкал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и важно с особой бережностью к нему относиться», — подчеркнул Буцаев.
На Байкальской природной территории работа по обращению с ТКО ведется региональными операторами ООО «РТ-НЭО Иркутск» (в Иркутской области) и ООО «ЭкоАльянс» (в Республике Бурятии). Регоператорами обновляются контейнерные группы. А если есть необходимость, чаще вывозятся ТКО, чтобы оставались чистыми контейнерные площадки. Внедрение РСО на Байкале также стало задачей экологических организаций.
По данным заместителя гендиректора ППК «РЭО» по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в городе Байкальске пилотный проект «Установка модульных площадок под РСО» предусматривает установку 21 контейнерной площадки. Там в три контейнера складываются стекло, пластик, бумага, а еще в два — смешанные отходы. Кроме того, там приобрели специализированную технику, которая вывозит раздельно собранные отходы. В Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон поставили контейнерную площадку под раздельный сбор отходов. Здесь в четыре контейнера складываются металл, пластик, стекло, бумага и в два — смешанные отходы. Проект реализован усилиями «Заповедного Прибайкалья» при поддержке фонда «Озеро Байкал» и бренда Henkel ProNature, уточнил Карелов.
В составе центральной экологической зоны Байкальской природной территории около 90 тысяч квадратных километров на территории Иркутской области и Республики Бурятии.