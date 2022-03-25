РЭО: На берегу Байкала появятся 142 контейнера для раздельного сбора отходов

По данным заместителя гендиректора ППК «РЭО» по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в городе Байкальске пилотный проект «Установка модульных площадок под РСО» предусматривает установку 21 контейнерной площадки. Там в три контейнера складываются стекло, пластик, бумага, а еще в два — смешанные отходы. Кроме того, там приобрели специализированную технику, которая вывозит раздельно собранные отходы. В Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон поставили контейнерную площадку под раздельный сбор отходов. Здесь в четыре контейнера складываются металл, пластик, стекло, бумага и в два — смешанные отходы. Проект реализован усилиями «Заповедного Прибайкалья» при поддержке фонда «Озеро Байкал» и бренда Henkel ProNature, уточнил Карелов.