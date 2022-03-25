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В РЭО разработали ролики об экологическом волонтерстве

25 марта 02:32
Фото: https://reo.ru/
Российским экологическим оператором (РЭО) подготовлена серия роликов, посвященных экологическому волонтерству. В них рассказывается, как самостоятельно организовывать мероприятия и привлекать к добровольчеству молодежь. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале РЭО.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на слова генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в минувшем году РЭО запустил проект «Зеленая школа», получивший много откликов. В этом году продолжена масштабная экопросветительская кампания и подготовлен еще один проект, посвященный эковолонтерству.

«Он будет полезен всем, кому хочется присоединиться к движению», — отметил Буцаев.

Дневник эковолонтера представляет собой образовательные видео, рассказывающие про то, какие существуют виды эковолонтерства, проекты в этой сфере, как стать эковолонтером и что необходимо для организации собственного мероприятия. Ролики посвящены как экологическому просвещению, так и развитию экологического добровольчества в молодежной и студенческой среде. Они должны помочь организаторам волонтерства в клубах и центрах самодеятельности. Кроме того, руководитель РЭО рассказал о подготовленном методическом пособии, которое подробно рассказывает о том, как развивалось волонтерство в России, какие были реализованы успешные кейсы. В нем также можно найти ответы на самые задаваемые вопросы.

В дневнике эколоволонтера — пособие и 12 видеоуроков. Пособие включает программу обучения эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций. Там же собраны кейсы эковолонтерства. Ролики рассказывают о зарождении движения, о том, какие есть права у эковолонтеров, с чего начать. Что представляют собой заповедное, лесное и зооволонтерство, а также волонтерство в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Из уроков можно узнать об успешных кейсах, 10 заповедях волонтера-эколога. В них раскрывается креативная сторона экологического активизма и общая технология эковолонтерской акции.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, волонтеры занимаются решением экологических проблем, и с каждым годом число добровольцев растет. Даже в 2020 году, который проходил под знаком пандемии, волонтерские экологические акции привлекли около четырех миллионов человек. В РЭО сообщили о подготовленном подробном пособии и видеоуроках об эковолонтерстве, рассказали, как стать волонтером. «Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению», — считает Виктория Абрамченко.

#Новости#Общество
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