В РЭО разработали ролики об экологическом волонтерстве

Дневник эковолонтера представляет собой образовательные видео, рассказывающие про то, какие существуют виды эковолонтерства, проекты в этой сфере, как стать эковолонтером и что необходимо для организации собственного мероприятия. Ролики посвящены как экологическому просвещению, так и развитию экологического добровольчества в молодежной и студенческой среде. Они должны помочь организаторам волонтерства в клубах и центрах самодеятельности. Кроме того, руководитель РЭО рассказал о подготовленном методическом пособии, которое подробно рассказывает о том, как развивалось волонтерство в России, какие были реализованы успешные кейсы. В нем также можно найти ответы на самые задаваемые вопросы.