Министр энергетики Катара назвал российский газ незаменимым для Европы

Саад Шерида аль-Кааби считает, что в ближайшее время страны Евросоюза не смогут найти качественную замену газу, поставляемому Россией. Несмотря на то, что сам Катар является производителем газа, производственных мощностей страны просто не хватит для удовлетворения потребностей европейского рынка топлива.
В своем интервью CNN министр энергетики сообщил, что в экономическом секторе Катар не собирается делать выбор в пользу или против одной из сторон конфликта. Катар все еще считает страны Евросоюза важным рынком и продолжит поставки газа, но сам министр предпочитает смотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса, а потому уверен, что европейские державы не найдут альтернативу российскому газу в ближайшем будущем.
«Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — указал Саад Шерида аль-Кааби.
Он также проанализировал ситуацию с требованием оплаты газа в рублях и назвал это решение реакцией на текущую геополитическую обстановку. По мнению министра хоть Россия и выдвинула требование использовать в расчетах внутреннюю валюту страны, это нисколько не отразится на долгосрочных контрактах.
Тем временем представители стран Евросоюза сказали, что не будут платить за газ рублями, так как не знают, как они выглядят.