Министр энергетики Катара назвал российский газ незаменимым для Европы

В своем интервью CNN министр энергетики сообщил, что в экономическом секторе Катар не собирается делать выбор в пользу или против одной из сторон конфликта. Катар все еще считает страны Евросоюза важным рынком и продолжит поставки газа, но сам министр предпочитает смотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса, а потому уверен, что европейские державы не найдут альтернативу российскому газу в ближайшем будущем.