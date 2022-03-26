Правительство Нагорного Карабаха ввело военное положение с 26 марта

В этот период на территории Карабаха ограничено право на свободу собраний, запрещены забастовки, которые негативно сказываются на работе предприятий. Третьим пунктом ограничений стала приостановка деятельности организаций, что пропагандировали против обороны и безопасности Нагорного Карабаха.