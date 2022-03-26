Правительство Нагорного Карабаха ввело военное положение с 26 марта

Представители пресс-службы сообщили, что в субботу, 26 марта, глава правительства Араик Арутюнян заявил о вводе военного положения.
В этот период на территории Карабаха ограничено право на свободу собраний, запрещены забастовки, которые негативно сказываются на работе предприятий. Третьим пунктом ограничений стала приостановка деятельности организаций, что пропагандировали против обороны и безопасности Нагорного Карабаха.
За соблюдением ограничений в условиях военного времени будут следить республиканская служба нацбезопасности и МВД.
МИД непризнанной республики объявил, что причиной военного положения стало нарушение ВС Азербайджана режима перемирия в четверг, 24 марта, и вторжение в село Парух, а также стрельба по военнослужащим обороны.
Напомним, в феврале военное положение ввели на территории Украины, а неделей раньше на условия военного времени перевели госструктуры Луганской Народной Республики.