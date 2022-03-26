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Правительство Нагорного Карабаха ввело военное положение с 26 марта

26 марта 19:06
Фото: videos.pexels.com
Глава правительства Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о временном ограничении прав и свобод сограждан из-за военного положения, сообщение об этом разместила пресс-служба непризнанной республики.

Представители пресс-службы сообщили, что в субботу, 26 марта, глава правительства Араик Арутюнян заявил о вводе военного положения.

В этот период на территории Карабаха ограничено право на свободу собраний, запрещены забастовки, которые негативно сказываются на работе предприятий. Третьим пунктом ограничений стала приостановка деятельности организаций, что пропагандировали против обороны и безопасности Нагорного Карабаха.

За соблюдением ограничений в условиях военного времени будут следить республиканская служба нацбезопасности и МВД.

МИД непризнанной республики объявил, что причиной военного положения стало нарушение ВС Азербайджана режима перемирия в четверг, 24 марта, и вторжение в село Парух, а также стрельба по военнослужащим обороны.

Напомним, в феврале военное положение ввели на территории Украины, а неделей раньше на условия военного времени перевели госструктуры Луганской Народной Республики.

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